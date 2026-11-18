Μίνι- πάπας: Ο ποντίφικας πήρε αγκαλιά μωρό που ήταν ντυμένο με την παπική ρόμπα
Μία στιγμή, που έκανε τον γύρο του κόσμου, είχε ο Πάπας Λέων κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.
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- Ο Πάπας Λέων αγκάλιασε ένα μωρό ντυμένο με παπική ρόμπα κατά την επίσκεψή του στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.
- Το μωρό προσέγγισε τον Πάπα ενώ βρισκόταν στο «popemobile» για να τον χαιρετήσει και να ευλογήσει τους πιστούς.
- Η στιγμή αυτή προκάλεσε χαμόγελα και χειροκροτήματα από τους χιλιάδες πιστούς που ήταν συγκεντρωμένοι στην πλατεία.
- Η εικόνα του «μίνι-πάπα» έφερε μια αστεία και συγκινητική νότα στην επίσκεψη του Πάπα.
Μία αστεία στιγμή είχε ο Πάπας Λέων κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.
Ο Πάπας βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, το λεγόμενο «popemobile» για να χαιρετήσει και να ευλογήσει τους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί. Σε κάποια στιγμή τον πλησίασε ένας πιστός που κρατούσε στα χέρια ένα μωρό ντυμένο με την παπική ρόμπα.
Ο ποντίφικας χαμογέλασε με την εικόνα του «μίνι – πάπα» και πήρε το μωρό αγκαλιά για να το ευλογήσει. Η στιγμή προκάλεσε χαμόγελα και χειροκροτήματα από τους χιλιάδες πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία.
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