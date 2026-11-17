Snapshot Ο Πάπας Λέων συγχώρεσε τον πιστό που του πέταξε ένα ροζάριο χτυπώντας τον στο μάτι, χαρακτηρίζοντας την πράξη ως σημάδι βαθιάς πίστης.

Το περιστατικό συνέβη στο Περού, ενώ ο ποντίφικας ολοκλήρωνε τη 12ήμερη περιοδεία του στη Νότια Αμερική.

Ο Πάπας δεν τραυματίστηκε και συνέχισε κανονικά την περιοδεία του.

Ο ίδιος απέδωσε το περιστατικό στην επιθυμία του πιστού να λάβει την ευλογία του, εκφράζοντας θετική αποδοχή και χιούμορ.

Οι σωματοφύλακες τονίζουν ότι τα αντικείμενα που πετιούνται προς τον Πάπα αποτελούν σημαντικό πρόβλημα ασφαλείας κατά τις δημόσιες εμφανίσεις του. Snapshot powered by AI

Ο Πάπας Λέων συγχώρεσε δημόσια τον πιστό που του πέταξε ένα ροζάριο χτυπώντας τον στο μάτι κατά την άφιξή του σε αποχαιρετιστήρια λειτουργία στο Περού, δηλώνοντας ότι ήταν απλώς ένα σημάδι της βαθιάς πίστης του ατόμου.

Όλα έγιναν την Δευτέρα, όταν ο ποντίφικας ολοκλήρωνε τη 12ήμερη περιοδεία του στη Νότια Αμερική. Περνώντας με το popemobile του ανάμεσα από ένα συγκεντρωμένο πλήθος κόσμου σε αεροπορική βάση στη Λίμα, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Ρώμη, ένας πιστός πέταξε ένα αντικείμενο προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να τον χτυπήσει στο μάτι.

Φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν τον πάπα να τρίβει το μάτι του λίγο μετά τη ρίψη του αντικειμένου, καθώς χαιρετούσε τους πιστούς κατά τη διαδρομή προς τη λειτουργία. Από τις εικόνες εκτιμάται ότι επρόκειτο πιθανότατα για ροζάριο, δηλαδή κομποσκοίνι προσευχής, το οποίο οι προσκυνητές συχνά ζητούν από τον πάπα να ευλογήσει.

Ο πάπας συνέχισε κανονικά την περιοδεία του, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι τραυματίστηκε.

Δείτε βίντεο:

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο αεροσκάφος, ένας Περουβιανός δημοσιογράφος ζήτησε συγγνώμη από τον Πάπα για το περιστατικό. Ωστόσο, ο ποντίφικας, ο οποίος έζησε στο Περού για δύο δεκαετίες και έχει περουβιανή υπηκοότητα, απέδωσε την πράξη απλώς στην προσπάθεια ενός πιστού να πλησιάσει τον Πάπα.

«Το ωραίο με τους Περουβιανούς -συμπεριλαμβανομένου και εκείνου του ανθρώπου που με τόση πίστη ήθελε απλώς να μου προσφέρει ένα ροζάριο- είναι ότι κουβαλούν πράγματα στην καρδιά τους – ή ίσως στο μάτι τους – και σηματοδοτούν τη ζωή κάποιου», αστειεύτηκε ο πάπας.

«Αυτό σου δείχνει ότι εδώ υπάρχει πραγματικά ενθουσιασμός. Εδώ υπάρχει βαθιά πίστη. Εδώ υπάρχει η επιθυμία να λάβει κανείς την ευλογία του Κυρίου», πρόσθεσε.

Δείτε βίντεο:

Πιστοί συχνά πετούν ροζάρια, λούτρινα ζωάκια, αθλητικές φανέλες και άλλα αντικείμενα προς τον Πάπα όταν εκείνος βρίσκεται στο popemobile, και ο ίδιος έχει εντυπωσιάσει πολλές φορές το πλήθος με τα γρήγορα αντανακλαστικά του και την ικανότητά του να τα πιάνει.

Οι σωματοφύλακές του, ωστόσο, αναφέρουν ότι αυτά τα αντικείμενα που πετιούνται αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ασφαλείας όταν ο ποντίφικας βρίσκεται σε δημόσιες εμφανίσεις.