Snapshot Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε παγκόσμια κατάρρευση των υπηρεσιών Outlook και Microsoft 365, που διήρκεσε περίπου 24 ώρες και επηρέασε εκατομμύρια χρήστες και επιχειρήσεις.

Η Microsoft δεν εντόπισε ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας και εργάζεται για την πλήρη αποκατάσταση και σταθεροποίηση των υπηρεσιών.

Το μπλακάουτ προκάλεσε διακοπές και σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι Anthropic και OpenAI, και μεγάλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το εργαλείο Copilot.

Σε ξενοδοχείο στη Γερμανία, η διακοπή των υπηρεσιών απέτρεψε την αποστολή προειδοποίησης για υπερβολική ποσότητα χλωρίου στην πισίνα, με συνέπεια τη δηλητηρίαση 15 πελατών και την εισαγωγή 4 στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους κινδύνους από την εξάρτηση κρίσιμων υποδομών σε ψηφιακά συστήματα και εγείρει ανησυχίες για άλλους τομείς όπως νοσοκομεία και αεροδρόμια. Snapshot powered by AI

Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε μια παγκόσμια κατάρρευση των υπηρεσιών Outlook και Microsoft 365, με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να αδυνατούν να στείλουν ηλεκτρονικά μηνύματα ή να λειτουργήσουν κανονικά.

Το πρόβλημα ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης (12 Νοεμβρίου) και διήρκεσε περίπου 24 ώρες, προτού οι χρήστες αρχίσουν να αποκτούν ξανά πρόσβαση στις υπηρεσίες της Microsoft.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέφερε: «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση των υπηρεσιών και επιβεβαιώνουμε την αποκατάσταση της λειτουργίας σε όλες τις επηρεαζόμενες μεθόδους σύνδεσης, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των υπηρεσιών σε βάθος χρόνου. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας που να συνδέεται με το συγκεκριμένο περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με τη μέγιστη προτεραιότητα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση και θα δημοσιοποιήσουμε αναλυτική έκθεση μετά το τέλος των εργασιών, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα αίτια του προβλήματος και τα πρόσθετα μέτρα προστασίας».

Σε νεότερη ενημέρωσή της, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι η προσοχή της «παραμένει στη σταθεροποίηση των υποδομών που έχουν αποκατασταθεί, στην ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στις περιοχές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, καθώς και στη μείωση των καθυστερήσεων και των συσσωρευμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνουμε τη σταθερότητα των υπηρεσιών σε όλες τις μεθόδους σύνδεσης».

Η διακοπή λειτουργίας δεν επηρέασε μόνο τα γραφεία και τις επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες της Microsoft χρησιμοποιούνται και από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, με τις Anthropic και OpenAI να αναφέρουν επίσης προβλήματα στη λειτουργία τους.

Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 430 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του Microsoft 365, ενώ η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη αν ληφθεί υπόψη ότι το 90% των εταιρειών του Fortune 500 χρησιμοποιεί το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Copilot της Microsoft. Ως αποτέλεσμα, το τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε εκτεταμένη αναστάτωση σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

Το μπλακάουτ της Microsoft προκάλεσε δηλητηρίαση από αέριο χλωρίου

Ωστόσο, για ορισμένους η κατάρρευση των υπηρεσιών δεν περιορίστηκε σε μια απλή ταλαιπωρία. Σε ξενοδοχείο θεματικού πάρκου στη Γερμανία, παρουσίασε βλάβη το σύστημα λειτουργίας της πισίνας, με αποτέλεσμα να διοχετευτεί στο νερό υπερβολική ποσότητα χλωρίου.

Το σύστημα δημιούργησε αυτόματα προειδοποιητικό μήνυμα και επιχείρησε να το αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου δεν έλαβαν ποτέ την ειδοποίηση, καθώς το Outlook βρισκόταν εκτός λειτουργίας.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 15 πελάτες του ξενοδοχείου, ενώ τέσσερις χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο λόγω δηλητηρίασης από αέριο χλωρίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του γερμανικού τηλεοπτικού δικτύου WDR, αρκετοί πελάτες του ξενοδοχείου Ling Bao, το οποίο αποτελεί μέρος του θεματικού πάρκου Phantasialand, κοντά στην Κολωνία, παρουσίασαν ερεθισμό στο αναπνευστικό σύστημα.

Τέσσερις από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη, ενώ ένας παρέμεινε υπό παρακολούθηση, καθώς η κατάστασή του χαρακτηρίστηκε μέτριας σοβαρότητας.

Η πισίνα έκλεισε προσωρινά και το νερό αντικαταστάθηκε, προτού δοθεί ξανά σε χρήση για τους πελάτες του ξενοδοχείου.

Το περιστατικό αποτέλεσε ένα ανησυχητικό παράδειγμα του βαθμού στον οποίο ο σύγχρονος κόσμος εξαρτάται πλέον από την τεχνολογία, αλλά και των πραγματικών συνεπειών που μπορεί να έχει μια αστοχία των ψηφιακών συστημάτων.

Παράλληλα, εγείρονται ερωτήματα για άλλους κρίσιμους τομείς που βασίζονται σε αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις, όπως τα νοσοκομεία, τα εργοστάσια και τα αεροδρόμια, όπου μια αντίστοιχη διακοπή υπηρεσιών θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες.