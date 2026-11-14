Πόσο κόστισε το παγκόσμιο «κράχ» της Microsoft - Ζαλίζουν τα ποσά

Snapshot Η παγκόσμια διακοπή λειτουργίας του Microsoft 365 διήρκεσε πάνω από 35 ώρες και προκάλεσε εκτεταμένες ζημίες που εκτιμώνται πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η βλάβη επηρέασε εκατομμύρια χρήστες και κρίσιμους τομείς όπως νοσοκομεία, αστυνομικές δυνάμεις, τράπεζες και αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως.

Η Microsoft απέδωσε τη διακοπή σε ελαττωματική ενημέρωση λογισμικού που υπερφόρτωσε τους διακομιστές, χωρίς ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης.

Η πλήρης αποκατάσταση των υπηρεσιών Outlook, Teams και Copilot ανακοινώθηκε στις 14 Νοεμβρίου, μετά από συνεχείς προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος.

Η διακοπή προκάλεσε σημαντικά λειτουργικά προβλήματα, όπως την αναγκαστική χρήση έντυπων αρχείων και φαξ σε ορισμένους οργανισμούς. Snapshot powered by AI

Οι ζημίες από τη μαζική διακοπή λειτουργίας της Microsoft ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, μετά και την αποκατάσταση του προβλήματος.

Η διακοπή λειτουργίας του Microsoft 365 ξεκίνησε το βράδυ της 12ης Νοεμβρίου και διήρκεσε πάνω από 35 ώρες. Εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στο Outlook, το Teams και το Copilot. Η παγκόσμια διακοπή λειτουργίας επηρέασε νοσοκομεία, αστυνομικές δυνάμεις, τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες και υπηρεσίες πληροφοριών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αστυνομικοί αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την επεξεργασία ηλεκτρονικών αναφορών, ενώ οι μονάδες υγειονομικής περίθαλψης στράφηκαν σε έντυπα αρχεία και εφεδρικά συστήματα πληροφορικής. Η διακοπή επηρέασε επίσης τον χρηματιστηριακό φορέα Euronext, τις αεροπορικές εταιρείες IndiGo, Akasa Air και Air India, καθώς και τις εταιρείες OpenAI και Anthropic.

Μια χρηματοοικονομική εταιρεία στην Ταϊβάν ακύρωσε μια επαναγορά ομολόγων, ενώ μια άλλη επιβεβαίωσε τις συναλλαγές μετοχών μέσω φαξ.

Η πρόσβαση αποκαταστάθηκε για τους μεμονωμένους χρήστες στις 13 Νοεμβρίου. Οι εταιρικοί πελάτες έπρεπε να περιμένουν μέχρι την επόμενη πρωινή. Η Microsoft απέδωσε τη διακοπή λειτουργίας σε μια ελαττωματική ενημέρωση λογισμικού που υπερφόρτωσε σταδιακά τους διακομιστές της. Δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης.

Αποκαταστάθηκε πλήρως η λειτουργία του Outlook και του Teams

Έπειτα από περισσότερες από 24 ώρες προβλημάτων, η Microsoft ανακοίνωσε ότι επανήλθαν όλες οι υπηρεσίες της, βάζοντας τέλος στη μεγάλη διακοπή που επηρέασε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.

Την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών της, μεταξύ των οποίων το Outlook, το Teams και το Copilot, ανακοίνωσε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου η Microsoft, μετά την παγκόσμια διακοπή που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες για περισσότερες από 24 ώρες.

«Ολοκληρώσαμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση του υποκείμενου προβλήματος και αποκαταστήσαμε την υπηρεσία για τους εναπομείναντες πελάτες και τις περιοχές που εξακολουθούσαν να επηρεάζονται», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η βλάβη είχε επηρεάσει βασικές λειτουργίες των εφαρμογών της Microsoft, εμποδίζοντας εκατομμύρια χρήστες να στείλουν και να λάβουν ηλεκτρονικά μηνύματα, να διαχειριστούν τα ημερολόγιά τους ή να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές συναντήσεις. Τα προβλήματα επηρέασαν επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες από την Αυστραλία και την Ιαπωνία έως τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ προκάλεσαν καθυστερήσεις σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες και άλλους οργανισμούς.

Σύμφωνα με τη Microsoft, η διακοπή συνδεόταν με προβλήματα στους διακομιστές και επηρέασε ειδικότερα λειτουργίες που σχετίζονται με το Exchange Online, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προγραμματισμού της εταιρείας. Η εταιρεία είχε διευκρινίσει ότι δεν είχε εντοπίσει ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης.

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