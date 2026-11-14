Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ηρωίνης - Τρεις συλλήψεις από το ελληνικό FBI

Κατασχέθηκαν πάνω από ένα κιλό ηρωίνης, εξοπλισμός επεξεργασίας ναρκωτικών, χρηματικό ποσό, κινητά τηλέφωνα και τρία αυτοκίνητα

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ηρωίνης - Τρεις συλλήψεις από το ελληνικό FBI
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ηρωίνης στη Θεσσαλονίκη με τη σύλληψη τριών ατόμων από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
  • Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών, πλαστογραφία και κλοπή.
  • Η έρευνα έδειξε ότι το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2026 στην αποθήκευση, απόκρυψη και διακίνηση ηρωίνης.
  • Οι τρεις συλληφθέντες είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές για παρόμοια αδικήματα και αναμένεται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
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Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην αποθήκευση και διακίνηση ηρωίνης στη Θεσσαλονίκη κατάφερε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, προχωρώντας στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας και στη σύλληψη τριών ατόμων.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, δύο άνδρες ηλικίας 33 και 19 ετών και μία γυναίκα 31 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν, κατά περίπτωση, τη σύσταση συμμορίας, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, πλαστογραφία και κλοπή.

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Η δράση του κυκλώματος και ο ρόλος των μελών

Από την αξιοποίηση και τη συνδυαστική ανάλυση πληροφοριών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με την έρευνα, τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2026 τα μέλη είχαν αναπτύξει κοινή δράση, με βασικό αντικείμενο την αποθήκευση, την απόκρυψη και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες, σε υπαίθριο χώρο οικίας, καθώς και σε πρόχειρο παράπηγμα, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και σε περιοχή της Ημαθίας.

Καθοριστική ήταν και η συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό των ναρκωτικών και των υπόλοιπων πειστηρίων.

Πάνω από ένα κιλό ηρωίνης και εξοπλισμός επεξεργασίας

Από τις έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκε σημαντική ποσότητα ηρωίνης, αλλά και εξοπλισμός που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνταν για τη νόθευση και την επανατυποποίηση των ναρκωτικών.

Ειδικότερα, κατασχέθηκαν:

Δύο συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 1.013 γραμμαρίων, οι οποίες ήταν επιμελώς κρυμμένες.

Ένα ακόμη μικρό δέμα ηρωίνης, βάρους ενός γραμμαρίου.

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Χρηματικό ποσό 1.917 ευρώ.

Τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν εξοπλισμό που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία και τη συσκευασία της ηρωίνης. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν μεταλλική κατσαρόλα με εμφανή υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας, αυτοσχέδια μεταλλική πρέσα, ξύλινα και μεταλλικά καλούπια συμπίεσης, καθώς και διάφορα σχετικά εξαρτήματα και υλικά συσκευασίας.

Τρία αυτοκίνητα στα κατασχεθέντα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα οχήματα που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκε ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων της ομάδας.

Επιπλέον, εντοπίστηκε δεύτερο αυτοκίνητο που έφερε ενδείξεις παραποίησης, με τις αρχές να εξετάζουν τη νομιμότητα της κατοχής του, καθώς και ένα τρίτο όχημα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή τον Σεπτέμβριο του 2022.

Είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια ή συναφή αδικήματα.

Μάλιστα, στον 33χρονο και τον 19χρονο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι τρεις συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

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