Microsoft: Αποκαταστάθηκε πλήρως η λειτουργία του Outlook και του Teams μετά την παγκόσμια διακοπή

Snapshot Η Microsoft ανακοίνωσε την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών Outlook, Teams και Copilot μετά από διακοπή διάρκειας άνω των 24 ωρών.

Η βλάβη επηρέασε εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, παρεμποδίζοντας την αποστολή μηνυμάτων, τη διαχείριση ημερολογίων και τη διεξαγωγή διαδικτυακών συναντήσεων.

Η διακοπή σχετίστηκε με προβλήματα στους διακομιστές του Exchange Online και αποκλείστηκε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης.

Καταγράφηκαν πάνω από 7,4 εκατομμύρια αναφορές προβλημάτων, με σημαντική επίπτωση σε οργανισμούς όπως το NHS και τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διακοπές στην ιστορία της Microsoft, μετά από παρόμοια προβλήματα στις υπηρεσίες της νωρίτερα το 2026 και το 2025. Snapshot powered by AI

Έπειτα από περισσότερες από 24 ώρες προβλημάτων, η Microsoft ανακοίνωσε ότι επανήλθαν όλες οι υπηρεσίες της, βάζοντας τέλος στη μεγάλη διακοπή που επηρέασε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.

Την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών της, μεταξύ των οποίων το Outlook, το Teams και το Copilot, ανακοίνωσε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου η Microsoft, μετά την παγκόσμια διακοπή που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες για περισσότερες από 24 ώρες.

«Ολοκληρώσαμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση του υποκείμενου προβλήματος και αποκαταστήσαμε την υπηρεσία για τους εναπομείναντες πελάτες και τις περιοχές που εξακολουθούσαν να επηρεάζονται», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Η βλάβη είχε επηρεάσει βασικές λειτουργίες των εφαρμογών της Microsoft, εμποδίζοντας εκατομμύρια χρήστες να στείλουν και να λάβουν ηλεκτρονικά μηνύματα, να διαχειριστούν τα ημερολόγιά τους ή να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές συναντήσεις. Τα προβλήματα επηρέασαν επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες από την Αυστραλία και την Ιαπωνία έως τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ προκάλεσαν καθυστερήσεις σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες, αεροπορικές εταιρείες και άλλους οργανισμούς.

Σύμφωνα με τη Microsoft, η διακοπή συνδεόταν με προβλήματα στους διακομιστές και επηρέασε ειδικότερα λειτουργίες που σχετίζονται με το Exchange Online, την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προγραμματισμού της εταιρείας. Η εταιρεία είχε διευκρινίσει ότι δεν είχε εντοπίσει ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης.

Περισσότερες από 7,4 εκατομμύρια αναφορές προβλημάτων

Η έκταση της διακοπής αποτυπώθηκε και στα στοιχεία της Downdetector, της πλατφόρμας παρακολούθησης προβλημάτων σε διαδικτυακές υπηρεσίες. Συνολικά καταγράφηκαν περισσότερες από 7,4 εκατομμύρια αναφορές παγκοσμίως, με την κορύφωση να φτάνει σχεδόν τις 20.000 αναφορές ανά λεπτό, αριθμός που ήταν πάνω από 1.500 φορές υψηλότερος από τα συνηθισμένα επίπεδα.

Η διακοπή επηρέασε, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) και τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, η οποία αντιμετώπισε δυσκολίες στην ηλεκτρονική καταγραφή ορισμένων εγκλημάτων. Παράλληλα, εταιρείες αναγκάστηκαν να ενεργοποιήσουν εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρηματοπιστωτικών οργανισμών στην Ταϊβάν χρησιμοποιήθηκε ακόμη και φαξ για την επιβεβαίωση συναλλαγών.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια διακοπές στην ιστορία της Microsoft και τη δεύτερη σημαντική αναστάτωση στις υπηρεσίες της μέσα στο 2026. Η εταιρεία είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα στις υπηρεσίες Microsoft 365 τον Ιανουάριο, ενώ είχε προηγηθεί διακοπή και τον Οκτώβριο του 2025.

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