Microsoft: Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία των Outlook και Teams μετά το παγκόσμιο μπλακ άουτ

Η Microsoft αποδίδει τη μαζική διακοπή σε τεχνικό πρόβλημα του δικτύου της 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Microsoft: Αποκαθίσταται σταδιακά η λειτουργία των Outlook και Teams μετά το παγκόσμιο μπλακ άουτ
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  • Η λειτουργία των υπηρεσιών Outlook και Teams της Microsoft αποκαθίσταται σταδιακά μετά από παγκόσμια διακοπή που επηρέασε εκατομμύρια χρήστες.
  • Η διακοπή οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα κατά την αναβάθμιση της χωρητικότητας του δικτύου και δεν σχετίζεται με κυβερνοεπίθεση.
  • Η διακοπή προκάλεσε προβλήματα σε επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, νοσοκομεία και σιδηροδρομικά δίκτυα σε περισσότερες από 70 χώρες.
  • Η Microsoft ζήτησε συγγνώμη και ανέφερε μείωση των ουρών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς παράδοση στα φυσιολογικά επίπεδα.
  • Οι οικονομικές απώλειες από τη διακοπή εκτιμώνται σε τουλάχιστον 7 δισεκατομμύρια δολάρια λόγω μειωμένης παραγωγικότητας.
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Σε κανονικά επίπεδα πλησιάζει η λειτουργία των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Microsoft, μετά τη μεγάλη παγκόσμια διακοπή που προκάλεσε προβλήματα σε εκατομμύρια χρήστες και επηρέασε επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς σε δεκάδες χώρες.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε την υποκείμενη αιτία του προβλήματος και ότι καταγράφεται σταδιακή αποκατάσταση των υπηρεσιών της, ενώ παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από τους χρήστες για την αναστάτωση που προκλήθηκε.

Η διακοπή ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης και επηρέασε μεταξύ άλλων το Outlook, το Teams και το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Copilot, αφήνοντας πολλούς εργαζομένους χωρίς πρόσβαση στα βασικά εργαλεία της καθημερινής εργασίας τους. Σύμφωνα με τη Microsoft, τα προβλήματα αφορούσαν κυρίως τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το Exchange Online.

Τι προκάλεσε το παγκόσμιο μπλακ άουτ

Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η διακοπή οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα και δεν συνδεόταν με κυβερνοεπίθεση. Όπως εξήγησε, το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια προηγούμενης αναβάθμισης της χωρητικότητας του δικτύου και εκδηλώθηκε έπειτα από νεότερη αλλαγή στις δικτυακές υποδομές.

Η αποκατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη Microsoft να αναφέρει ότι οι ουρές των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περίμεναν να παραδοθούν έχουν μειωθεί σημαντικά και πλησιάζουν τα φυσιολογικά επίπεδα.

Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της διακοπής

Τα προβλήματα δεν περιορίστηκαν στις επιχειρήσεις. Δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, νοσοκομεία, δικαστήρια και σιδηροδρομικά δίκτυα σε διάφορες χώρες ανέφεραν δυσλειτουργίες. Στις ΗΠΑ, δήμοι ενημέρωσαν τους πολίτες ότι ορισμένες υπηρεσίες τους δεν ήταν διαθέσιμες, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν καθυστερήσεις ακόμη και στην εξυπηρέτηση συνταγών φαρμάκων.

Σύμφωνα με το Downdetector, οι αναφορές για προβλήματα έφτασαν σε 74 χώρες και περιοχές μέσα σε περίπου μία ώρα.

Το οικονομικό κόστος της διακοπής ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Εκτίμηση του Michigan think tank Anderson Economic Group υπολογίζει ότι οι απώλειες παραγωγικότητας θα μπορούσαν να αγγίξουν τουλάχιστον τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, με τον πρόεδρο του οργανισμού να επισημαίνει ότι το ποσό ενδέχεται να αυξηθεί.

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