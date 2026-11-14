Τέσσερις συλλήψεις για ανεξέλεγκτη απόρριψη 1.250 τόνων αποβλήτων στην Πιερία

Snapshot Τέσσερις άτομα συνελήφθησαν για ανεξέλεγκτη απόρριψη και ταφή 1.250 τόνων σύμμεικτων στερεών αποβλήτων στην Πιερία.

Το οικονομικό όφελος που αποκόμισαν οι υπεύθυνοι εκτιμάται σε περίπου 272.500 ευρώ.

Η παράνομη δραστηριότητα διεξαγόταν συστηματικά από τις αρχές Ιουλίου 2026, με απόβλητα από χώρο αποκομιδής στη Θεσσαλονίκη.

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη προκάλεσε ρύπανση, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και αλλοίωση της γεωμορφολογίας του εδάφους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι προχωρούσαν σε ανεξέλεγκτη απόρριψη και ταφή σύμμεικτων στερεών αποβλήτων σε αγροτεμάχιο στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Οι ποσότητες των αποβλήτων εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 1.250 τόνους, ενώ το οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισαν οι υπεύθυνοι υπολογίζεται σε περίπου 272.500 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε , στο πλαίσιο περιπολιών και ελέγχων από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ένας 73χρονος ημεδαπός εντοπίστηκε επ' αυτοφώρω να απορρίπτει μπάζα από εργασίες ανακαίνισης, τα οποία μετέφερε με φορτηγό αυτοκίνητο εταιρείας στην οποία εργαζόταν. Παράλληλα, ένας 58χρονος ημεδαπός χρησιμοποιούσε μηχάνημα έργων για τη διάστρωση και την ταφή των ήδη απορριφθέντων αποβλήτων, καθώς και για τη διάνοιξη χώρου για την εναπόθεση νέων ποσοτήτων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν επίσης ο 50χρονος διαχειριστής της εταιρείας, κατ' εντολή του οποίου φέρεται να ενεργούσαν οι δύο εργαζόμενοι, καθώς και ένας 22χρονος αλλοδαπός.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι από τις αρχές Ιουλίου 2026 γινόταν συστηματική απόρριψη αποβλήτων στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. Τα απόβλητα προέρχονταν από χώρο αποκομιδής και αποθήκευσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τον οποίο διατηρούσαν στη Θεσσαλονίκη ο 22χρονος και δύο ακόμη συνεργάτες του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι εκτιμώμενες ποσότητες των αποβλήτων που μεταφέρθηκαν στο αγροτεμάχιο ανέρχονται σε 1.250 τόνους, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος των τριών συνδιαχειριστών και υπευθύνων του χώρου αποκομιδής και αποθήκευσης υπολογίζεται σε περίπου 272.500 ευρώ. Από την ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών και άλλων αποβλήτων προκλήθηκαν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς και αλλοίωση της γεωμορφολογίας του εδάφους. Οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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