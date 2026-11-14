Τέσσερις συλλήψεις για ανεξέλεγκτη απόρριψη 1.250 τόνων αποβλήτων στην Πιερία

Το οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισαν οι υπεύθυνοι υπολογίζεται σε περίπου 272.500 ευρώ

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Τέσσερις συλλήψεις για ανεξέλεγκτη απόρριψη 1.250 τόνων αποβλήτων στην Πιερία
NEWSBOMB
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τέσσερις άτομα συνελήφθησαν για ανεξέλεγκτη απόρριψη και ταφή 1.250 τόνων σύμμεικτων στερεών αποβλήτων στην Πιερία.
  • Το οικονομικό όφελος που αποκόμισαν οι υπεύθυνοι εκτιμάται σε περίπου 272.500 ευρώ.
  • Η παράνομη δραστηριότητα διεξαγόταν συστηματικά από τις αρχές Ιουλίου 2026, με απόβλητα από χώρο αποκομιδής στη Θεσσαλονίκη.
  • Η ανεξέλεγκτη απόρριψη προκάλεσε ρύπανση, υποβάθμιση του περιβάλλοντος και αλλοίωση της γεωμορφολογίας του εδάφους.
  • Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες.
Snapshot powered by AI

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι προχωρούσαν σε ανεξέλεγκτη απόρριψη και ταφή σύμμεικτων στερεών αποβλήτων σε αγροτεμάχιο στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Οι ποσότητες των αποβλήτων εκτιμάται ότι ανέρχονται σε 1.250 τόνους, ενώ το οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισαν οι υπεύθυνοι υπολογίζεται σε περίπου 272.500 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε , στο πλαίσιο περιπολιών και ελέγχων από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ένας 73χρονος ημεδαπός εντοπίστηκε επ' αυτοφώρω να απορρίπτει μπάζα από εργασίες ανακαίνισης, τα οποία μετέφερε με φορτηγό αυτοκίνητο εταιρείας στην οποία εργαζόταν. Παράλληλα, ένας 58χρονος ημεδαπός χρησιμοποιούσε μηχάνημα έργων για τη διάστρωση και την ταφή των ήδη απορριφθέντων αποβλήτων, καθώς και για τη διάνοιξη χώρου για την εναπόθεση νέων ποσοτήτων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν επίσης ο 50χρονος διαχειριστής της εταιρείας, κατ' εντολή του οποίου φέρεται να ενεργούσαν οι δύο εργαζόμενοι, καθώς και ένας 22χρονος αλλοδαπός.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι από τις αρχές Ιουλίου 2026 γινόταν συστηματική απόρριψη αποβλήτων στο συγκεκριμένο αγροτεμάχιο. Τα απόβλητα προέρχονταν από χώρο αποκομιδής και αποθήκευσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τον οποίο διατηρούσαν στη Θεσσαλονίκη ο 22χρονος και δύο ακόμη συνεργάτες του, οι οποίοι αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι εκτιμώμενες ποσότητες των αποβλήτων που μεταφέρθηκαν στο αγροτεμάχιο ανέρχονται σε 1.250 τόνους, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος των τριών συνδιαχειριστών και υπευθύνων του χώρου αποκομιδής και αποθήκευσης υπολογίζεται σε περίπου 272.500 ευρώ. Από την ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών και άλλων αποβλήτων προκλήθηκαν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, καθώς και αλλοίωση της γεωμορφολογίας του εδάφους. Οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεχίζεται η ενημέρωση Γεραπετρίτη στους πολιτικούς αρχηγούς - Τα μήνυματά τους

16:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ηρωίνης - Τρεις συλλήψεις από το ελληνικό FBI

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Ζελένσκι: Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές πρότειναν παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία με αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ

16:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κοζάνη-Πτολεμαΐδα: Εξάρθρωση ομάδας πίσω από 12 διαρρήξεις σε σπίτια - Συνελήφθη 29χρονος

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καισαριανή

16:29NEWSBOMB

Τέσσερις συλλήψεις για ανεξέλεγκτη απόρριψη 1.250 τόνων αποβλήτων στην Πιερία

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Συλλυπητήρια Τασούλα για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ζεφύρι: Πώς το εγκαταλελειμμένο κτήριο μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για δύο πυροσβέστες

16:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Times: Πάνω από τους μισούς Βρετανούς υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα

16:10ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Νewsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Βροχές και υδρολογική απόκριση - Τι δείχνουν τα σημερινά δεδομένα

16:02LIFESTYLE

Ντέμι Μουρ: Έχει γενέθλια και δέχτηκε τις πιο τρυφερές ευχές - «Χρόνια πολλά στην απόλυτη βασίλισσα»

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τους νεκρούς στο Ζεφύρι: «Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος»

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Επακούμβηση πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: «Το παιδάκι μου δεν είναι καλά, μου την σακάτεψε ο εγκληματίας», συγκλονίζει ο πατέρας της 36χρονης

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθέριος Βενιζέλος: Ντόμινο καθυστερήσεων μετά το χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ

15:29LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: Σε αυτή τη φάση της ζωής μου δεν αισθάνομαι την ανάγκη να βρίσκομαι στην τηλεόραση

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς για τον θάνατο των 2 πυροσβεστών στο Ζεφύρι: «Η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί»

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση εντοπισμού της λύκαινας που δάγκωσε δύο παιδιά στη Χαλκιδική – Πώς ξεφεύγει από τις παγίδες και πού αναζητείται

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Νεκροί δύο πυροσβέστες - Ένας νοσηλεύεται - Υποχώρησε η εσωτερική σκάλα και εγκλωβίστηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:38ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: «Το παιδάκι μου δεν είναι καλά, μου την σακάτεψε ο εγκληματίας», συγκλονίζει ο πατέρας της 36χρονης

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ζεφύρι: Πώς το εγκαταλελειμμένο κτήριο μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου για δύο πυροσβέστες

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τους νεκρούς στο Ζεφύρι: «Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος»

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται voucher 1.000 ευρώ πριν τα Χριστούγεννα - Ποιους αφορά

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο στο Καματερό: Η στιγμή που η 36χρονη βγαίνει από το αυτοκίνητό της και το ΙΧ την εκτοξεύει στον αέρα

16:10ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Νewsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Βροχές και υδρολογική απόκριση - Τι δείχνουν τα σημερινά δεδομένα

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Νεκροί δύο πυροσβέστες - Ένας νοσηλεύεται - Υποχώρησε η εσωτερική σκάλα και εγκλωβίστηκαν

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθέριος Βενιζέλος: Ντόμινο καθυστερήσεων μετά το χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ

11:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκληρά σχόλια από τα διεθνή ΜΜΕ για τη συντριβή της Εθνικής Ελλάδας με 7-0: «Ταπείνωση και ντροπή»

10:23LIFESTYLE

Ο Κορεάτης που τραγουδά Κατερίνα Λιόλιου ξαναχτυπά με τον «Λογαριασμό» και γίνεται viral

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το απρόοπτο: Γιατί ζητά από τους πολίτες να έχουν πακέτο επιβίωσης για 72 ώρες

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Επακούμβηση πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους οι γονείς του υποσιτισμένου βρέφους

09:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έλληνες πρωταθλητές και ντόπινγκ: Τα ονόματα που συγκλόνισαν τον αθλητισμό και «κόστισαν» μετάλλια

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Καισαριανή

15:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς για τον θάνατο των 2 πυροσβεστών στο Ζεφύρι: «Η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί»

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Στις 21:40 θα κλείνουν 4 σταθμοί της Γραμμής 2 από 15 έως 19 και από 22 έως 26 Νοεμβρίου

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Παρασκευή και 13: Από το Costa Concordia στο μακελειό του Παρισιού – Οι τραγωδίες που σημάδεψαν την πιο «γρουσούζικη» ημέρα

06:25ΥΓΕΙΑ

«Οι Έλληνες φοβούνται τον καρκίνο αλλά πεθαίνουν από καρδιά» - Μάστιγα οι θάνατοι σε νέες ηλικίες

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άλιμος: Έφοδος για καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας αποκάλυψε ολόκληρο οπλοστάσιο και εκατοντάδες αναβολικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ