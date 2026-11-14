Καματερό: «Το παιδάκι μου δεν είναι καλά, μου την σακάτεψε», συγκλονίζει ο πατέρας της 36χρονης

Snapshot Η 36χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση με τραυματισμούς σε χέρια, πόδια και πλευρά.

Το όχημα του 38χρονου προσέκρουσε σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα μετά τη σύγκρουση.

Ο πατέρας της τραυματισμένης κατήγγειλε ότι ο οδηγός κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και εξέφρασε την αγωνία του για την κατάσταση της κόρης του.

Η γυναίκα είχε μόλις κατέβει από το αυτοκίνητό της για να αγοράσει καφέ όταν παρασύρθηκε και εκτινάχθηκε περίπου 10 μέτρα μακριά. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Φυλής, στο Καματερό, όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος παρέσυρε 36χρονη γυναίκα, προτού προσκρούσει σε πέντε σταθμευμένα οχήματα. Η 36χρονη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, φέροντας τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός κινούνταν με κατεύθυνση προς το Καματερό όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένο όχημα.

Εκείνη τη στιγμή, η 36χρονη είχε μόλις βγει από το αυτοκίνητό της για να αγοράσει καφέ, καθ’ οδόν προς την εργασία της. Όπως περιγράφουν οι οικείοι της, το όχημα του 38χρονου την παρέσυρε και την εκσφενδόνισε σε απόσταση περίπου 10 μέτρων. Ακολούθως, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε άλλα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα της

Η οικογένεια της 36χρονης παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη της υγείας της. Ο πατέρας της περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, αναφέροντας πως η κόρη του έχει υποστεί τραυματισμούς στα χέρια, τα πόδια και τα πλευρά. «Έχει χτυπήσει παντού, χέρια, πόδια, πλευρά. Το παιδάκι μου δεν είναι καλά. Αυτός πήγαινε με 100 στη λεωφόρο Φυλής, που γίνεται χαμός. Υπήρχε ένα σημείο που μπορούσε να περάσει ένα αυτοκίνητο, αλλά κανείς δεν θα δοκίμαζε με τόσα χιλιόμετρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εκτιμά ότι το γεγονός πως η κόρη του είχε κλείσει την πόρτα του οχήματός της ενδεχομένως απέτρεψε χειρότερη κατάληξη. «Ευτυχώς είχε κατέβει και είχε κλείσει την πόρτα του αυτοκινήτου, γιατί θα την έλιωνε εντελώς. Είχε πάει να πάρει έναν καφέ και την πέταξε 10 μέτρα μακριά. Μου τη σακάτεψε», ανέφερε με πόνο.

«Το καλύτερο παιδί της γης είναι. Έχει ένα παιδάκι πέντε χρονών, πήγαινε στη δουλειά της. Το παιδί μου μόνο του παλεύει και σηκώθηκε το πρωί να πάει στη δουλίτσα του. Σταμάτησε να πάρει έναν καφέ και ήρθε ο εγκληματίας και μου το χτύπησε», είπε ο πατέρας της.

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