Καματερό: Τρελή πορεία αυτοκινήτου στη Φυλής – Συγκρούστηκε διαδοχικά με 5 οχήματα, 2 τραυματίες

Snapshot Στο Καματερό, επί της Λεωφόρου Φυλής, σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με όχημα που συγκρούστηκε διαδοχικά με πέντε σταθμευμένα οχήματα και μία μηχανή.

Ο 38χρονος οδηγός προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, παρασύροντας και τραυματίζοντας σοβαρά μία 36χρονη γυναίκα.

Μετά την αρχική σύγκρουση, το όχημα συγκρούστηκε με άλλο όχημα που οδηγούσε 49χρονος και στη συνέχεια με τρία ακόμη οχήματα.

Οι δύο τραυματίες, η 36χρονη γυναίκα και ο 38χρονος οδηγός, μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό για νοσηλεία. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα επί της Λεωφόρου Φυλής στο Καματερό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 38χρονος οδηγός κινούμενος με όχημα με κατεύθυνση προς Καματερό προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο ύψος της οδού Ιφιγένειας από το οποίο είχε μόλις βγει μία 36χρονη γυναίκα την οποία παρέσυρε και τραυμάτισε σοβαρά.

Το όχημα συνέχισε την τρελή πορεία του και λίγα μέτρα πιο κάτω συγκρούστηκε με άλλο όχημα που οδηγούσε ένας 49χρονος και προτού καταλήξει προσέκρουσε σε τρία ακόμη οχήματα και μία μηχανή που ήταν σταθμευμένα.

Η 36χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά όσο και ο οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

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