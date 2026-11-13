Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού αντιμετωπίζουν προβλήματα οι οδηγοί

Snapshot Σημαντική κίνηση καταγράφεται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από τη Μεταμόρφωση έως τον Ρέντη.

Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και 25 λεπτά.

Η λεωφόρος Κηφισίας παρουσιάζει αυξημένη κίνηση από το ύψος των Αμπελοκήπων και πάνω.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει επίσης στις λεωφόρους Μεσογείων, Αλίμου - Κατεχάκη και Συγγρού. Snapshot powered by AI

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το απόγευμα της Παρασκευής (13/11) στην Αττική, όπου κεντρικοί δρόμοι και αρτηρίες είναι «στο κόκκινο».

Συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισού, όπου εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα, παρατηρείται αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Μεταμόρφωσης ως το ύψος του Ρέντη.

Έντονο μποτιλιάρισμα επικρατεί, επίσης, στην Αττική Οδό.

Αναλυτικότερα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ως και 25 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος ως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο οι καθυστερήσεις φτάνουν ως και τα 15 λεπτά, στην έξοδο για Λαμία, αλλά και από τον κόμβο Μεταμόρφωσης ως τον κόμβο Πεντέλης.

Την ίδια στιγμή, «στο κόκκινο» βρίσκεται και η λεωφόρος Κηφισίας, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος των Αμπελοκήπων.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και σε άλλους δρόμους της Αττικής, όπως στη λεωφόρο Μεσογείων, στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη, αλλά και στη λεωφόρο Συγγρού.

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