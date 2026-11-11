Κίνηση τώρα: Σοβαρές καθυστερήσεις στον Κηφισό - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Snapshot Σοβαρές καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Αθήνα από την Κηφισιά έως τη Λεωφόρο Αθηνών.

Υπάρχει σημαντική κίνηση στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα ανόδου από το Ψυχικό έως το Δαχτυλίδι.

Προβλήματα κυκλοφορίας καταγράφονται στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα και στη Βασιλέως Γεωργίου έως τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Κίνηση καταγράφεται επίσης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος προς τη Μαρίνα Φλοίσβου. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα παρουσιάζονται αυτή την ώρα στην κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, με τη Λεωφόρο Κηφισού να είναι στο «κόκκινο» από το ύψος της Κηφισιάς μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα της καθόδου.

Σημαντική είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στο ρεύμα ανόδου, από το Ψυχικό μέχρι και το Δαχτυλίδι.

Προβλήματα παρουσιάζονται παράλληλα και στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί που κινούνται στη Βασιλίσσης Σοφίας, με κατεύθυνση προς Σύνταγμα και στη Βασιλέως Γεωργίου, μέχρι τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Κίνηση υπάρχει αυτή την ώρα και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς τη Μαρίνα Φλοίσβου.

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