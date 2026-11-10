Κίνηση τώρα: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό - Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

Snapshot Σημαντικές καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η Αττική Οδός παρουσιάζει καθυστερήσεις έως και 25 λεπτών σε σημεία προς το Αεροδρόμιο και την Ελευσίνα.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει επίσης σε λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων και Αθηνών, ειδικά σε συγκεκριμένα τμήματα όπως Χολαργός και Χαϊδάρι.

Η κυκλοφορία γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά κινείται με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Snapshot powered by AI

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται το πρωί της Τρίτης στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμα μία ημέρα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Οι καθυστερήσεις στην άνοδο ξεκινούν από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών και εκτείνονται μέχρι το ύψος του Νέου Ηρακλείου, ενώ στην κάθοδο ξεκινούν από το ύψος της Νέας Ιωνίας και φτάνουν έως το Αιγάλεω.

Επιβαρυμένη με κίνηση είναι και η Αττική οδός. Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο X:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και σε άλλους δρόμους της Αττικής, όπως στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε χάρτη

Διαβάστε επίσης