Λεωφόρος Κηφισίας: Ανατροπή οχήματος στο ύψος του «Υγεία» - Μποτιλιάρισμα στο σημείο

Snapshot Στην Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του νοσοκομείου «Υγεία», σημειώθηκε ανατροπή οχήματος μετά από τροχαίο ατύχημα.

Το ατύχημα προκάλεσε κλείσιμο λωρίδων και μεγάλη ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Κηφισιά.

Στο συμβάν εμπλέκονται τουλάχιστον δύο οχήματα.

Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες.

Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή λόγω των καθυστερήσεων στο σημείο. Snapshot powered by AI

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισίας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο ύψος του νοσοκομείου «Υγεία», όταν και ανετράπη όχημα.

Λόγω των κλειστών λωρίδων, έχει σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Κηφισιά. Στο ατύχημα ενεπλάκησαν τουλάχιστον δύο οχήματα, ενώ κατά πληροφορίες δεν έχει προκύψει σοβαρός τραυματισμός.

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