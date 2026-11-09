Λεωφόρος Κηφισίας: Ανατροπή οχήματος στο ύψος του «Υγεία» - Μποτιλιάρισμα στο σημείο

Μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Κηφισιά

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Λεωφόρος Κηφισίας: Ανατροπή οχήματος στο ύψος του «Υγεία» - Μποτιλιάρισμα στο σημείο

Μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Κηφισίας.

ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του νοσοκομείου «Υγεία», σημειώθηκε ανατροπή οχήματος μετά από τροχαίο ατύχημα.
  • Το ατύχημα προκάλεσε κλείσιμο λωρίδων και μεγάλη ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Κηφισιά.
  • Στο συμβάν εμπλέκονται τουλάχιστον δύο οχήματα.
  • Δεν έχουν αναφερθεί σοβαροί τραυματισμοί σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες.
  • Οι οδηγοί καλούνται να δείξουν υπομονή λόγω των καθυστερήσεων στο σημείο.
Snapshot powered by AI

Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισίας, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο ύψος του νοσοκομείου «Υγεία», όταν και ανετράπη όχημα.

Λόγω των κλειστών λωρίδων, έχει σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Κηφισιά. Στο ατύχημα ενεπλάκησαν τουλάχιστον δύο οχήματα, ενώ κατά πληροφορίες δεν έχει προκύψει σοβαρός τραυματισμός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:18ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είναι έντιμο άτομο», λέει για τον CEO της Nvidia μετά το σκάνδαλο κατασκοπείας

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Κηφισίας: Ανατροπή οχήματος στο ύψος του «Υγεία» - Μποτιλιάρισμα στο σημείο

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Παντρεμένος ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη για να παντρευτεί: Τον «έκαψαν» οι προσκλήσεις γάμου στο Facebook

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Κλίμα 2026: «Εκτός ελέγχου» – Ο WMO προειδοποιεί ότι το Ελ Νίνιο αλλάζει τον καιρό παγκοσμίως

11:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Eurogroup: Προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες, πρέπει να κάνουμε περισσότερα

11:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ σε συνταξιούχους: Πότε θα δοθεί - Οι δικαιούχοι

11:04LIFESTYLE

Εριέττα Μαυρουδή: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ μητρότητα» - Όσα είπε για την κόρη της, Ναταλία Γερμανού

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε καφετέρια στο Ενετικό Λιμάνι - Δύο τραυματίες

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΠΑΣΟΚ για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

10:51TRAVEL

Η μυστηριώδης πόλη της Αυστραλίας που οι κάτοικοί της ζουν κάτω από το έδαφος

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Cupra Raval διεκδικεί τον τίτλο του Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2027

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από καταγγελία που έφτασε στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού «ξετυλίχθηκε» το κουβάρι της απάτης «μαμούθ»

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της Ηπείρου με έμφαση στην αποκέντρωση παρουσιάζει ο Τσίπρας

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Κοκορέτσι: Στη 2η θέση παγκοσμίως το ελληνικό έδεσμα σύμφωνα με το TasteAtlas - Ψηλά και το φρυγαδέλι με τη μαγειρίτσα

10:36WHAT THE FACT

Δυσάρεστη μυρωδιά από το πλυντήριο; Το συνηθισμένο λάθος που μπορεί να προκαλεί το πρόβλημα

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πρώτοι στις δημοσκοπήσεις Λεπέν και Μελανσόν

10:32WHAT THE FACT

Κέρδισε ιδιωτικό νησί σε διαγωνισμό της Haribo το 2005 και 21 χρόνια μετά το πουλά για 220.000 ευρώ

10:29ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Overload»: Το μυστικό ρωσικό δίκτυο που χρησιμοποίησε τις ταραχές στη Γαλλία για να αποδυναμώσει τη κυβέρνηση

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: 18χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: «Χτυπήθηκε» ο εμβληματικός πύργος της Aramco από πυραυλική επίθεση των Χούθι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ώρα Εθνικής Ελλάδος: Οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» για το Nations League

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από καταγγελία που έφτασε στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού «ξετυλίχθηκε» το κουβάρι της απάτης «μαμούθ»

09:02LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο σπουδαίος ηθοποιός

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: «Χτυπήθηκε» ο εμβληματικός πύργος της Aramco από πυραυλική επίθεση των Χούθι

09:27WHAT THE FACT

Πληρώνετε με κάρτα; Το λάθος του ενός δευτερολέπτου που μπορεί να σας κοστίσει χρήματα

09:52WHAT THE FACT

Η σκοτεινή θυσία της οικογένειας Κένεντι: Υπέβαλαν την αδελφή του JFK σε λοβοτομή για να μην εμποδίσει την προεδρία του

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δεμένη ήταν η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα - Νεκρή τουλάχιστον τρεις ημέρες

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 25άρια τις επόμενες ημέρες - Πού θα ανέβει ραγδαία ο υδράργυρος

08:39ΑΠΟΨΕΙΣ

Κόκκινα δάνεια, servicers και 120 δόσεις: Οι νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, τα δικαιώματα των οφειλετών και οι παγίδες των ρυθμίσεων

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αεροχείμαρρος του Ατλαντικού ενισχύεται και... απειλεί - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

09:30LIFESTYLE

«Να σας αγαπούν γι’ αυτό που είστε και όχι γι’ αυτό που θέλουν να γίνεται» - Έκλεισε 16 χρόνια γάμου με τον Τάσο Μητρόπουλο - Η συγκινητική ανάρτησή της

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Κρακοβία: Πέθανε ο 24χρονος δράστης του μακελειού που σκότωσε εννιά ανθρώπους

06:27ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός στο Newsbomb από τον Θοδωρή Κολυδά - Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΠΑΣΟΚ για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

11:04LIFESTYLE

Εριέττα Μαυρουδή: «Δεν αισθάνθηκα ποτέ μητρότητα» - Όσα είπε για την κόρη της, Ναταλία Γερμανού

11:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ σε συνταξιούχους: Πότε θα δοθεί - Οι δικαιούχοι

10:51TRAVEL

Η μυστηριώδης πόλη της Αυστραλίας που οι κάτοικοί της ζουν κάτω από το έδαφος

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Παντρεμένος ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη για να παντρευτεί: Τον «έκαψαν» οι προσκλήσεις γάμου στο Facebook

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ