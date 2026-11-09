Τύρναβος: 18χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο

Snapshot Στον Τύρναβο σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο μεταξύ Ι.Χ. και δικύκλου στην οδό Ειρήνης το απόγευμα της Κυριακής.

Ο 18χρονος που επέβαινε στο δίκυκλο τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Ο τραυματίας αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Η Ελληνική Αστυνομία βρέθηκε στο σημείο για καταγραφή του συμβάντος, ρύθμιση κυκλοφορίας και διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Τύρναβο, με αποτέλεσμα 18χρονος να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με το tirnavospress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ειρήνης, περίπου στις 8 το απόγευμα της Κυριακής, όταν, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν ένα επιβατηγό αυτοκίνητο (Ι.Χ.) με ένα δίκυκλο (μηχανάκι). Από τη σφοδρή σύγκρουση υπήρξε σοβαρός τραυματισμός ενός νεαρού που επέβαινε στο δίκυκλο.

Ο τραυματίας διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την αντιμετώπιση της κατάστασής του, ενώ φέρει σοβαρά τραύματα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε αμέσως όχημα της Ελληνικής Αστυνομίας για την καταγραφή του συμβάντος, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διενέργεια της προανάκρισης σχετικά με τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

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