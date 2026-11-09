Τροχαίο στο Μαρκόπουλο - Απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας από όχημα

Snapshot Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον δήμο Μαρκόπουλου με έναν άνδρα εγκλωβισμένο σε όχημα.

Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική και επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε επιτυχώς από το όχημα.

Μετά τον απεγκλωβισμό, παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για περαιτέρω περίθαλψη. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε περιοχή του δήμου Μαρκόπουλου, κατά το οποίο ένας άνδρας εγκλωβίστηκε σε όχημα.

Για τον απεγκλωβισμό του, στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική και στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο άνδρας παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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