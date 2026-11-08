Ασπρόπυργος: Θλίψη για τον 21χρονο Άγγελο που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Ήταν στη Σχολή Πλοιάρχων

Snapshot Ο 21χρονος Άγγελος Πρεντέσκου σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο, όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και προσέκρουσε σε καγκελόπορτα και κολώνα.

Το δυστύχημα συνέβη στις 5 Νοεμβρίου, σε παράδρομο της λεωφόρου Αθηνών, υπό συνθήκες που ερευνά η Τροχαία.

Ο άτυχος νεαρός ήταν φοιτητής στο ΣΤ΄ εξάμηνο της Σχολής Πλοιάρχων και το ατύχημα έγινε μόλις 100 μέτρα από τη σχολή του.

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 9 Νοεμβρίου, στο κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων. Snapshot powered by AI

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του 21χρονου Άγγελου Πρεντέσκου, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Το τροχαίο σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου, στον παράδρομο της λεωφόρου Αθηνών, όταν ο νεαρός δικυκλιστής, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση από την Τροχαία, με αποτέλεσμα να βγει εκτός δρόμου.

Αρχικά προσέκρουσε στην συρόμενη καγκελόπορτα επιχείρησης, ακολούθως καρφώθηκε στην κολώνα ηλεκτροφωτισμού που βρίσκεται στο ίδιο σημείο και βρέθηκε στο οδόστρωμα, όπου και κατέληξε.

Ο 21χρονος φοιτούσε στο ΣΤ΄ εξάμηνο της Σχολής Πλοιάρχων και το δυστύχημα σημειώθηκε μόλις 100 μέτρα από την πόρτα της σχολής του.

Η κηδεία του Άγγελου, ο οποίος ζούσε στο Μενίδι και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στο κοιμητήριο Αγίων Αναργύρων.

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