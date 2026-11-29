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Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου σχολεία σε περιοχές της χώρας, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» συνεχίζει να προκαλεί σοβαρά προβλήματα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

Ήδη, οι πρώτοι δήμοι έχουν ανακοινώσει την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ σε άλλες περιοχές αποφασίστηκε η τροποποίηση του ωραρίου προσέλευσης.

Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία

Δήμος Φλώρινας

Οι χιονοπτώσεις και οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες οδήγησαν τη δημοτική Αρχή στην απόφαση να αναστείλει τη λειτουργία όλων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και το ΚΔΑΠ ΑμεΑ, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Δήμος Αμυνταίου

Δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια και τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι παιδικοί σταθμοί θα υποδεχθούν κανονικά τα παιδιά.

Δήμος Καρύστου

Στην αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων προχωρά και ο Δήμος Καρύστου στην Εύβοια, λόγω της επικινδυνότητας των αναμενόμενων καιρικών φαινομένων.

Η απόφαση αφορά τόσο τα σχολεία όσο και τους παιδικούς σταθμούς του δήμου.

Πρέσπες: Μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν τα μαθήματα

Διαφορετική απόφαση έλαβε η δημοτική Αρχή των Πρεσπών, όπου τα σχολεία θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα, αλλά η προσέλευση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί μία ώρα αργότερα από το καθιερωμένο ωράριο.

Η τροποποίηση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου.

Τι ισχύει για τα σχολεία στην Αττική

Παρά τα εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα που καταγράφηκαν την Κυριακή στο λεκανοπέδιο και τις προειδοποιήσεις για θυελλώδεις ανέμους, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί επίσημη ανακοίνωση για οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων στην Αττική.

Οι γονείς και οι μαθητές καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των δήμων τους, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν νεότερες αποφάσεις ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

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