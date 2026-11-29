Απάντηση στην Έλενα Ακρίτα, με αφορμή ανάρτησή της για την υπόθεση της ανακύκλωσης, δίνει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, παραθέτοντας στοιχεία για το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης και τη λειτουργία του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Εσωτερικών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογραμμίζει ότι δεν υπέγραψε ένταξη προμήθειας «σπιτιών ανακύκλωσης» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και αναφέρεται αναλυτικά στη διαδικασία ένταξης έργων και στις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου. Παράλληλα, χαρακτηρίζει ψευδείς και συκοφαντικούς τους σχετικούς ισχυρισμούς και προαναγγέλλει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: «Με αφορμή την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα, που περιλαμβάνει άθλια ψέματα και συκοφαντίες, παραπλανώντας επιπροσθέτως τους πολίτες με τη φράση «ελέγχεται», ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος επισημαίνει τα εξής:«Πρώτον, το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης σε συγκεκριμένους δήμους, τους πρώτους μήνες που υπηρέτησα ως Υπουργός Εσωτερικών (09-07-2019 - 04-01-2021), πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και με μηδενικό κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο.

Για αναλυτικά στοιχεία παραθέτω και το λινκ από απάντησή μου στη Βουλή σε ερώτηση του κ. Σωκράτη Φάμελλου στις 31-07-2020: https://www.ypes.gr/apostomotiki-apantisi-thedorikakoy-ston-famello-gia-tin-antapodotiki-anakyklosi-efarmozetai-choris-kanena-kostos-gia-toys-polites/

Δεύτερον, δεν έχω υπογράψει καμία ένταξη προμήθειας σπιτιών ανακύκλωσης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Στη διάρκεια της θητείας μου στο υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και συναρμόδια υπουργεία, δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με σημαντικούς άξονες και προτεραιότητες για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την ασφάλεια, τις υποδομές. Ένα πρόγραμμα με πολύ μεγάλη επιτυχία για τις τοπικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος και στον άξονα προτεραιότητας για το περιβάλλον, εκδώσαμε την πρόσκληση «ΑΤ04», η οποία περιλάμβανε μία ολιστική δυνατότητα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με 8 κατηγορίες πρωτοβουλιών (μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την πρόσκληση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A91%CE%9B46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%A176).

Και εναπόκειτο στους δήμους να εξετάσουν ποια από αυτές θεωρούσαν χρήσιμη στη λειτουργία τους και τη συμμόρφωσή τους στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κανονισμούς.Βάσει της πρόσκλησης αυτής, οι δήμοι μπορούσαν να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη των προτάσεών τους στο Πρόγραμμα έως τις 31 Μαρτίου του 2021. Δηλαδή, περισσότερο από 2,5 μήνες μετά την ημερομηνία που έπαψα να είμαι υπουργός Εσωτερικών.

H διαδικασία ένταξης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» περιλάμβανε την αξιολόγηση από την ΕΥΔΕ του υπουργείου Εσωτερικών, στη συνέχεια από την Επιτροπή Αξιολόγησης που είχε οριστεί και στο τέλος υπουργική απόφαση. Είχαμε επίσης προβλέψει στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» -όπως και πράγματι έγινε- ότι κάθε προμήθεια μέσω του νόμιμου και υποχρεωτικού διαγωνισμού που θα έκανε κάθε δήμος θα υπόκειτο και στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συνεπώς, οφείλετε να ανασκευάσετε αν δεν τα γνωρίζατε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, επιφυλάσσομαι για τη χρήση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου εναντίον οποιουδήποτε θίξει την τιμή και την υπόληψή μου με ψέματα και συκοφαντίες γύρω από αυτή την υπόθεση. Ως εδώ με τα ψέματα και τις συκοφαντίες! Η αλήθεια στο φως!».