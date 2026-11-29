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Μια συλλογή από δώδεκα κινέζικα νομίσματα που φυλασσόταν μέσα σε πλαστική σακούλα, τοποθετημένη σε κουτί παπουτσιών, πωλήθηκε έναντι 36.000 δολαρίων (περίπου 28.000 λιρών) έπειτα από σκληρή αντιπαράθεση προσφορών σε δημοπρασία του οίκου Hansons Auctioneers στο Κεντ της Αγγλίας, παρότι η αρχική εκτίμηση ανερχόταν μόλις στα 250 δολάρια.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής του οίκου, Τζάστιν Μάθιους, τα δώδεκα νομίσματα βρίσκονταν μέσα σε κουτί παπουτσιών ανάμεσα σε εκείνα που ο ιδιοκτήτης τους περιέγραφε ως «άχρηστα» κινέζικα κομμάτια, ωστόσο οι άνθρωποι του οίκου υποψιάστηκαν ότι υπήρχε κάτι ιδιαίτερο μόλις ο κατάλογος αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και άρχισε να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, δύο Κινέζοι πλειοδότες ανέβασαν διαδοχικά την τιμή μέχρι να πέσει το σφυρί υπό χειροκροτήματα.

Το σπάνιο νόμισμα του 1914 και η ιστορική του διαδρομή

Αυτό που εντόπισαν οι συλλέκτες ήταν ένα ιδιαίτερα περιζήτητο ασημένιο δολάριο του 1914, γνωστό ως «Plumed Hat», το οποίο φέρει την προσωπογραφία του Γιουάν Σικάι, πρώτου προέδρου της Δημοκρατίας της Κίνας, με ένα περίτεχνο στρατιωτικό καπέλο με λοφίο. Το συγκεκριμένο νόμισμα συγκαταλέγεται στα σπανιότερα κομμάτια των πρώτων χρόνων της κινεζικής Δημοκρατίας, με καταγεγραμμένο τιράζ κανονικής κυκλοφορίας μόλις 20.000 αντιτύπων, σε σχέδιο του Ιταλού χαράκτη Λουίτζι Τζόρτζι, αρχιχαράκτη του νομισματοκοπείου της Τιεντσίν, ενώ στην πίσω όψη απεικονίζονται κινεζικοί χαρακτήρες γύρω από την ονομαστική αξία μέσα σε στεφάνι και η ένδειξη «ONE DOLLAR» από κάτω.

Ο δημοπράτης Τσαρλς Χάνσον χαρακτήρισε το εύρημα «απόλυτο sleeper», σημειώνοντας ότι το αποτέλεσμα αποτελεί υπενθύμιση προς όσους θεωρούν ορισμένα αντικείμενα άχρηστα να τα προσκομίζουν σε δημοπρασία. Ο Γιουάν Σικάι (1859-1916), στρατιωτικός διοικητής που αναδείχθηκε στα τελευταία χρόνια της δυναστείας Τσινγκ και συνέβαλε στο τέλος της αυτοκρατορικής κυριαρχίας πριν αναλάβει προσωρινός και κατόπιν επίσημος πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κίνας το 1912, παραμένει μία από τις πλέον ισχυρές και αμφιλεγόμενες μορφές της σύγχρονης κινεζικής ιστορίας.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork