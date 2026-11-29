Άλιμος: Κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω συσσώρευσης υδάτων
Οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Ποσειδώνος καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
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Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή του Αλίμου, εξαιτίας της συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα, λόγω της κακοκαιρίας.
Συγκεκριμένα, προβλήματα παρατηρούνται σε δύο σημεία:
-Στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.
-Στο ύψος της οδού Κανάρη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.
Οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Ποσειδώνος καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μειώνουν ταχύτητα, καθώς η συσσώρευση υδάτων δυσχεραίνει την κυκλοφορία.
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