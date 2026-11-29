Snapshot Snapshot powered by AI

Ο Στέφανος Πατάκης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ύστερα από ατύχημα που είχε στο σπίτι του, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του, αλλά και τον κόσμο των γραμμάτων.

Ο Στέφανος Πατάκης, όπως κάθε μέρα, έτσι και χθες Σάββατο (28/11) πήγε στον εκδοτικό του οίκο. Παρά την ηλικία του, εργαζόταν καθημερινά, ήταν ο άνθρωπος που έλυνε κι έδενε στις εκδόσεις Πατάκη κι όλα περνούσαν από τα χέρια του.

Ήταν ένας υπερδραστήριος άνθρωπος, ο οποίος παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα, δεν άλλαξε σε τίποτα τη ρουτίνα του. Πήγαινε πρώτος κι έφευγε τελευταίος από τον εκδοτικό οίκο. Γυρνώντας στο σπίτι του, πάντοτε ανέβαινε στο σπίτι από τις σκάλες. Η χθεσινή έμελλε να είναι και μοιραία, καθώς όπως γνωστοποίησαν τα παιδιά του, ο 87χρονος παραπάτησε και τραυματίστηκε θανάσιμα σκορπώντας ανείπωτη θλίψη στους οικείους του.

Η ανακοίνωση των Εκδόσεων Πατάκη

«Σάββατο απόγευμα, μετά τις 7μμ, ο πατέρας μας επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι.

Όπως πάντα, ανέβαινε τη σκάλα με τα πόδια. Παρ´ όλο που το καλοκαίρι πέρασε μια γερή δοκιμασία η υγεία του, την αντιμετώπισε παλικαρίσια και συνήλθε γρήγορα.

Σήμερα παραπάτησε κι αυτό ήταν.

Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων.

Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι.

Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά.

Άννα, Έλενα, Αλέξανδρος».

Ποιος ήταν ο Στέφανος Πατάκης

Ο Στέφανος Πατάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στο Γυμνάσιο Καλλιθέας, σπούδασε Φιλολογία στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθήνας, απ’ όπου αποφοίτησε το 1962.

Εργάστηκε ως καθηγητής φιλόλογος στην ιδιωτική Μέση Εκπαίδευση τόσο σε ιδιωτικά σχολεία, όπως το Λεόντειο Λύκειο, το Κολέγιο Αθηνών και άλλα, όσο και σε φροντιστήρια, υπήρξε μάλιστα και ιδιοκτήτης και διευθυντής φροντιστηρίου.

Παράλληλα με την ενασχόλησή του με την εκπαίδευση ασχολήθηκε και με τη συγγραφή βιβλίων που αφορούν τα φιλολογικά μαθήματα. Τα σπουδαιότερα από τα βιβλία που έχει γράψει είναι τα εξής:

Μετάφραση των «Βίων» του Κορνηλίου Νέπωτα

Μετάφραση του De Bello Gallico του Γ.Ι.Καίσαρα

Λεξικό Κορνηλίου Νέπωτα

Λεξικό Γ. Ι. Καίσαρα

Σε συνεργασία με τον Νικόλαο Τζιράκη «Λεξικό ρημάτων Αρχαίας Ελληνικής, ομαλών και ανωμάλων» .

Έχει συνεργαστεί με τους Αριστοτέλη Κάντα και Σπύρο Κάντα στη συγγραφή του βιβλίου «Ασκήσεις και συμπληρωματικοί κανόνες Νεοελληνικής Γραμματικής».

Έχει γράψει το βιβλίο «Θουκυδίδη Επιτάφιος, Μετάφραση – Σχόλια».

Έχει γράψει το βιβλίο «Σοφοκλή Αντιγόνη για τη Β’ Λυκείου», το οποίο επανεκδόθηκε σε συνεργασία με τον Κ. Ν. Πετρόπουλο και πρόσφατα σε συνεργασία με τον Μ. Σαρρή. Τέλος, έχει συνεργαστεί με πολλούς φιλολόγους στη συγγραφή βιβλίων και στη σειρά μεταφράσεων αρχαίων ελληνικών κειμένων στη σειρά «Ερμηνευτικές αναλύσεις κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» και ακόμα στη σειρά «Αναλύσεις αρχαίων ελληνικών κειμένων για το Γυμνάσιο».

Το 1974 ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του, Μελπομένη Πατάκη, τον εκδοτικό οίκο «Εκδόσεις Πατάκη, τον οποίο διηύθυνε μέχρι και χθες (ήταν επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Σ. Πατάκη Α.Ε.).

Υπό την ιδιότητα του εκδότη χρημάτισε γενικός γραμματέας του Συλλόγου Εκδοτών και Βιβλιοπωλών Αθήνας (ΣΕΒΑ), αντιπρόσωπος του ΣΕΒΑ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών και Βιβλιοχαρτοπωλών Ελλάδας (ΠΟΕΒ), ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Εκδοτών Βιβλίου Ελλάδος (ΕΝΕΒΕ), και έλαβε μέρος σε σεμινάρια για θέματα του βιβλίου.

Ήταν ιδρυτικό μέλος του νέου συλλόγου εκδοτών, Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ). Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα της ενιαίας τιμής του βιβλίου, των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και με θέματα στρατηγικής οργάνωσης των εκδοτικών οίκων.

Διαβάστε επίσης