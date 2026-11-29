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Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι θα αποστείλουν στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας, ενάντια στις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν ανέφεραν ότι τα στρατεύματα θα εκτελούν τα καθήκοντά τους εντός του εδάφους της Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της προϋπάρχουσας συμφωνίας για αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το Associated Press, οι πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποκάλυψαν τον αριθμό των στρατιωτών που θα στείλουν, τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους, τη διάρκεια της αποστολής, ούτε πότε αναμένεται να φτάσουν τα στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία.

Η σπάνια αυτή ανακοίνωση έρχεται δύο ημέρες αφότου αξιωματούχοι των υπουργείων Άμυνας και των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας συναντήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ και επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους προς το Ριάντ, στο πλαίσιο μιας τριμερούς συμφωνίας που υπογράφηκε τον Αύγουστο στην Μέκκα.

Η συμφωνία προβλέπει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιουδήποτε από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Οι χώρες έχουν περιγράψει τη συμφωνία ως αμυντική, τονίζοντας ότι δεν στρέφεται εναντίον κανενός συγκεκριμένου κράτους, συμπεριλαμβανομένου του γειτονικού Ιράν.

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