Συμμαχία της Μέκκας: Θα στείλει η Τουρκία στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία; Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία

Snapshot Η Τουρκία και το Πακιστάν δεσμεύτηκαν να διαθέσουν στρατιωτικές δυνάμεις και εξοπλισμό στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο του αμυντικού συμφώνου με το Ριάντ.

Η Τουρκία επιδιώκει να αποφύγει δημόσια συζήτηση για ενδεχόμενη πολεμική εμπλοκή στην Υεμένη και απαιτεί έγκριση του Κοινοβουλίου για αποστολή στρατευμάτων στο εξωτερικό.

Το Πακιστάν έχει ήδη αναπτύξει 30.000 έως 40.000 στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία για την προστασία από απειλές των ανταρτών Χούθι.

Η κυβέρνηση της Υεμένης ξεκίνησε ευρεία στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι, οι οποίοι απειλούν τις σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η Άγκυρα διατηρεί αυτοσυγκράτηση για να αποφύγει την κλιμάκωση με το Ιράν και προστατεύει τη στρατηγική της παρουσία στο Κέρας της Αφρικής. Snapshot powered by AI

Ήταν η δεύτερη «έκτακτη σύσκεψη» του λεγόμενου Συμφώνου της Μέκκας μέσα σε λίγες ημέρες. Το βράδυ της Δευτέρας, η Σαουδική Αραβία συγκάλεσε τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων των δύο συμμάχων της, του Πακιστάν και της Τουρκίας. Με φόντο την απειλή των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, το Ριάντ επιδίωξε να επιδείξει δυνατότητα αντίδρασης και να καταστήσει σαφές ότι δεν είναι μόνο του.

Μετά τη συνάντηση, οι τρεις χώρες προχώρησαν, επί της ουσίας, στην ενεργοποίηση της ρήτρας συμμαχικής συνδρομής. Η Τουρκία και το Πακιστάν δεσμεύθηκαν να «λάβουν τα αναγκαία μέτρα για τη διάθεση των συμφωνημένων στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων και να διασφαλίσουν την ταχεία αποστολή τους στο βασίλειο».

Όπως σημειώνει η Frankfurter Allgemeine Zeitung, δεν διευκρινίστηκε ούτε ο αριθμός των στρατιωτών ούτε το είδος του στρατιωτικού εξοπλισμού. Ακολούθησε, επίσης, μια διατύπωση που, από τουρκικής πλευράς, ενδέχεται να λειτουργήσει ανασταλτικά: τα μέτρα θα ληφθούν «σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία» των συμμάχων. Το τουρκικό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη κυρώσει τη συμφωνία που υπογράφηκε τον Αύγουστο.

Επιπλέον, για την αποστολή στρατευμάτων στο εξωτερικό, η κυβέρνηση χρειάζεται την έγκριση της Βουλής. Διαθέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία, δύσκολα όμως θα επιθυμούσε μια δημόσια συζήτηση για πολεμική εμπλοκή στη μακρινή Υεμένη. Το αμυντικό σύμφωνο μετρά μόλις δύο μήνες ζωής και βρίσκεται ήδη μπροστά στην πρώτη μεγάλη δοκιμασία του.

Το Πακιστάν έχει ήδη στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, το Πακιστάν έχει ήδη αναπτύξει από 30.000 έως 40.000 στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία. Πακιστανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ότι η μεταφορά των δυνάμεων είχε αρχίσει από πέρυσι. Tο Πακιστάν είχε συνάψει διμερή αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, η οποία στη συνέχεια διευρύνθηκε με τη συμμετοχή της Τουρκίας. Αποστολή των στρατευμάτων είναι η προστασία της σαουδαραβικής επικράτειας από drones, πυραύλους και απειλές στα σύνορα.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, τον προηγούμενο μήνα το Πακιστάν έστειλε επίσης τέσσερα μεταγωγικά αεροσκάφη με συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, drones, συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυροβολικό στο Άντεν, το λιμάνι της Υεμένης όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, την οποία στηρίζει η Σαουδική Αραβία.

Ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Υεμένης, Ρασάντ αλ Αλίμι, ανακοίνωσε την Κυριακή την έναρξη ευρείας στρατιωτικής επιχείρησης για την ανακατάληψη όλων των περιοχών που έχουν καταλάβει οι Χούθι, καθώς οι αντάρτες απειλούν ολοένα περισσότερο τις σαουδαραβικές εξαγωγές πετρελαίου. Οι Χούθι έχουν επίσης επιτεθεί επανειλημμένα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, με πιο πρόσφατο πλήγμα, το Σάββατο, εναντίον εγκατάστασης του κρατικού ομίλου Aramco.

Το Reuters αναφέρει ακόμη, επικαλούμενο πολλές πηγές στην περιοχή, ότι Πακιστανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι δραστηριοποιούνται στην Υεμένη μαζί με Σαουδάραβες εταίρους τους, υποστηρίζοντας τις κυβερνητικές δυνάμεις. Δεν συμμετέχουν, ωστόσο, άμεσα στις μάχες.

Η Άγκυρα επιλέγει μέχρι στιγμής αυτοσυγκράτηση

Το Πακιστάν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδοτική στήριξη της Σαουδικής Αραβίας και εδώ και δεκαετίες έχει επανειλημμένα στείλει στρατεύματα στη χώρα. Ενδεχόμενη συμμετοχή του στη στρατιωτική επίθεση κατά των σιιτών Χούθι, που είναι σύμμαχοι του Ιράν, θα μπορούσε να οξύνει τις εντάσεις ανάμεσα στη σουνιτική πλειονότητα και τη σιιτική μειονότητα στο εσωτερικό του.

Παράλληλα, διακυβεύεται ο διαμεσολαβητικός του ρόλος στον πόλεμο με το Ιράν, χάρη στον οποίο έχει αποκτήσει διεθνές κύρος. Οι επιθέσεις των Χούθι στις σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εξυπηρετούν την Τεχεράνη, καθώς το Ιράν επιδιώκει να ασκήσει πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των υψηλών τιμών του πετρελαίου.

Η Τεχεράνη εξέφρασε ενόχληση για το δημοσίευμα του Reuters. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι ελπίζει να πρόκειται «μόνο για φήμες», αποφεύγοντας πάντως να επικρίνει ευθέως το Σύμφωνο της Μέκκας.

Για την Τουρκία, ακόμη και η αποστολή στρατευμάτων στη Σαουδική Αραβία θα ήταν μια λεπτή υπόθεση, πόσο μάλλον στην Υεμένη. Μέχρι σήμερα, η Άγκυρα έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αποτρέψει την επέκταση του πολέμου με το Ιράν. Ακόμη και όταν η Τουρκία δέχθηκε πυραυλικά πλήγματα από το Ιράν, αντέδρασε με αυτοσυγκράτηση.

Οι Χούθι απειλούν ότι, σε περίπτωση άμεσης τουρκικής εμπλοκής, θα επιτεθούν σε τουρκικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η ασφαλής διέλευση από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την Άγκυρα, λόγω της στρατιωτικής και οικονομικής παρουσίας της στο Κέρας της Αφρικής, κυρίως στη Σομαλία.

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