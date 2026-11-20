Eικόνες καταστροφής μετά τις ισραηλινές επιχειρήσεις στο Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας

Snapshot Έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιδρομές με drones σε καταυλισμούς.

Τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στον καταυλισμό Αλ Μπουρέιτζ και δύο σε καταυλισμούς στη Ντέιρ αλ Μπαλάχ και Νουσεϊράτ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στοχεύουν μαχητές σε διαφορετικές τοποθεσίες στη Γάζα, σύμφωνα με εκπρόσωπό τους.

Η επίθεση ακολούθησε τη λήξη χερσαίας επιχείρησης που στόχευε στην καταστροφή σήραγγας απειλητικής για τα ισραηλινά στρατεύματα.

Από την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο του 2025, έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.600 Παλαιστίνιοι και οκτώ Ισραηλινοί. Snapshot powered by AI

Έξι άνθρωποι βρήκαν σήμερα τον θάνατο στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων, σύμφωνα με την ενημέρωση από τις υπηρεσίες διάσωσης του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος Τύπου της ελεγχόμενης από τη Χαμάς υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα, ανέφερε πως τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας αεροπορικού πλήγματος στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μπουρέιτζ.

Άλλοι δύο Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους κατά τις επιδρομές drones σε καταυλισμούς εκτοπισμένων στην Ντέιρ αλ Μπαλάχ και στη Νουσεϊράτ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «έβαλαν στο στόχαστρο μαχητές» σε διαφορετικές τοποθεσίες, διευκρίνισε εκπρόσωπος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

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Οι επιθέσεις σημειώθηκαν την επομένη της ολοκλήρωσης μιας χερσαίας επιχείρησης στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πέρα από τη ζώνη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού και η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 60% του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η χερσαία επιχείρηση που ξεκίνησε την Τετάρτη αποσκοπούσε στην καταστροφή σήραγγας που αποτελούσε απειλή για τα ισραηλινά στρατεύματα.Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου του 2025 έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Περισσότεροι από 1.600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της εκεχειρίας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα στοιχεία του οποίου κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ. Στο ίδιο διάστημα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει οκτώ απώλειες: επτά στρατιωτικών και ενός συμβασιούχου του υπουργείου Άμυνας.