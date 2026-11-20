Snapshot Ο Διεθνής Διαγωνισμός Πληρωμάτων Αρμάτων 2026 πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Ασκήσεων «Πετροχωρίου» στην Ξάνθη με τη συμμετοχή 13 πληρωμάτων από Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιταλία και Κύπρο.

Τα πληρώματα αξιολογήθηκαν με μετρήσιμα αντικειμενικά κριτήρια σε επιχειρησιακές διαδικασίες που περιλάμβαναν τακτική, τεχνική εκτέλεση βολών και τεχνικά θέματα αρμάτων.

Για πρώτη φορά ελληνικό πλήρωμα άρματος αποτελούνταν αποκλειστικά από εφέδρους, αναδεικνύοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο της Εφεδρείας στον Στρατό Ξηράς.

Ο διαγωνισμός στόχευε στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης, την απόκτηση εμπειρίας και την αξιολόγηση προσωπικού υπό πίεση χρόνου, ενώ ενίσχυσε τους δεσμούς μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Η τελική φάση του διαγωνισμού παρακολούθησαν υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, πολιτικοί, θρησκευτικοί και τοπικοί εκπρόσωποι, καθώς και παρατηρητές από Αρμενία, Βουλγαρία και Ουγγαρία. Snapshot powered by AI

Από 14 έως 20 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Ασκήσεων – Πεδίο Βολής «ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ» στην Ξάνθη, ο Διεθνής Διαγωνισμός Πληρωμάτων Αρμάτων 2026, με τη συμμετοχή 13 πληρωμάτων αρμάτων από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ιταλία και την Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τα πληρώματα αξιολογήθηκαν σε επιχειρησιακές διαδικασίες με μετρήσιμα αντικειμενικά κριτήρια, οι οποίες μεταξύ άλλων, εστίασαν σε θέματα τακτικής μικρών κλιμακίων, τεχνικής εκτέλεσης βολών καθώς και σε τεχνικά θέματα των αρμάτων.

Για πρώτη φορά, από πλευράς ελληνικής συμμετοχής, στο διαγωνισμό συμμετείχε πλήρωμα άρματος αποτελούμενο αποκλειστικά από εφέδρους, αναδεικνύοντας τον αναβαθμισμένο ρόλο της Εφεδρείας και τη συμβολή της στην επιχειρησιακή ετοιμότητα του Στρατού Ξηράς.

Η τελική κατάταξη των Ουλαμών, προέκυψε από το συνδυασμό του χρόνου που χρειάστηκε το κάθε πλήρωμα για να ολοκληρώσει τις δοκιμασίες, σε συνάρτηση με την επιμέρους βαθμολόγηση των δεξιοτήτων του και της ευστοχίας των βολών του.

Ο διαγωνισμός, είχε ως σκοπό την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των πληρωμάτων αρμάτων, την απόκτηση εμπειρίας και την αξιολόγηση του προσωπικού υπό συνθήκες πίεσης χρόνου, στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των διαγωνιζομένων. Παράλληλα, ανέδειξε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τον επαγγελματισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πληρωμάτων, ενώ συνέβαλε στην προβολή του σύγχρονου αρματικού δυναμικού της χώρας μας και στην ισχυροποίηση των δεσμών μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, παρουσία του Διοικητή της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) Αντιστράτηγου Παναγιώτη Καβιδόπουλου, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, πραγματοποιήθηκε η τελική φάση του διαγωνισμού, την οποία μεταξύ άλλων παρακολούθησαν:

• Ο Βουλευτής Ν. Καβάλας κ. Πασχαλίδης Ιωάννης.

• Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων.

• Η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ξάνθης κα Βασιλική Παυλακάκη.

• Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Παρατηρητές από την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία

• Εν ενεργεία και εν αποστρατεία Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς και Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας.

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