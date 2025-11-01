Πολεμικές προετοιμασίες στην Ευρώπη: Οι Financial Times αποκάλυψαν το σχέδιο μεταφοράς αρμάτων

Μια ιδέα που έχει διατυπωθεί είναι να δοθεί στις εθνικές κυβερνήσεις πρόσβαση σε κοινόχρηστα μέσα «στρατιωτικής κινητικότητας»

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Πολεμικές προετοιμασίες στην Ευρώπη: Οι Financial Times αποκάλυψαν το σχέδιο μεταφοράς αρμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών και το ΝΑΤΟ για να συντονίσει την κοινή χρήση φορτηγών, σιδηροδρομικών βαγονιών και πορθμείων που μπορούν να μεταφέρουν άρματα μάχης και βαρύ πυροβολικό σε ολόκληρη τη Γηραιά ήπειρο σε περίπτωση πολέμου.

Μια ιδέα που έχει διατυπωθεί είναι να δοθεί στις εθνικές κυβερνήσεις πρόσβαση σε κοινόχρηστα μέσα «στρατιωτικής κινητικότητας» που θα επιτρέπουν τη μετακίνηση στρατευμάτων σε ολόκληρη την Ένωση, εάν η Ρωσία συνεχίσει την πολεμική της πορεία πέρα από την Ουκρανία, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που έχουν γνώση των σχεδίων.

Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει τον επόμενο μήνα προτάσεις για τη βελτίωση των μεταφορικών υποδομών και των τελωνειακών διαδικασιών της Ένωσης, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των ημερών που χρειάζεται ένα στρατό για να διασχίσει την ΕΕ.

Οι προετοιμασίες γίνονται καθώς η Ευρώπη αγωνίζεται να επεκτείνει τις αμυντικές της δυνατότητες μετά από δεκαετίες υποχρηματοδότησης και σε απάντηση στις απαιτήσεις των ΗΠΑ προς τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους.

Η σειρά των ρωσικών εισβολών στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες έχει αυξήσει την επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της άμυνας. Οι ηγέτες της ΕΕ δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι οι απειλές στην ανατολική πλευρά της Ευρώπης και η παροχή υποστήριξης στις παραμεθόριες χώρες πρέπει «να αντιμετωπιστούν ως θέματα προτεραιότητας».

Η «κοινή δεξαμενή αλληλεγγύης» θα περιλαμβάνει τα κράτη μέλη που θα διαθέτουν μεταφορικά μέσα, όπως πλοία, αεροπλάνα και φορτηγά, σε άλλες χώρες της ΕΕ, όταν αυτές χρειάζονται να μετακινήσουν στρατιωτικό υλικό σε ολόκληρη την ήπειρο, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Πρόσθεσαν ότι τα σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν, καθώς οι συζητήσεις βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Από πού εμπνεύσθηκε η ιδέα

Η ιδέα είναι εμπνευσμένη από τους κοινούς πόρους πυρόσβεσης που διαθέτει η ΕΕ όταν τα κράτη μέλη τους ζητούν κατά τη διάρκεια της περιόδου των δασικών πυρκαγιών.

Ωστόσο, το σχέδιο θα είναι πολύ πιο περίπλοκο λόγω της ιδιοκτησίας των διαφόρων τύπων μεταφορικών μέσων, καθώς οι στρατοί συχνά μισθώνουν αεροπλάνα και τρένα από ιδιωτικούς φορείς και δεν τα κατέχουν εξ ολοκλήρου.

Γιατί το σχέδιο είναι περίπλοκο

Σε ένα προσχέδιο θέσης, ο οργανισμός σιδηροδρομικής βιομηχανίας CER ανέφερε ότι η μεταφορά μιας ελαφριάς μεραρχίας, που αριθμεί περίπου 15.000 στρατιώτες και 7.500 οχήματα, θα μπορούσε να απαιτήσει έως και 200 τρένα, το καθένα με έως και 42 βαγόνια — το ισοδύναμο 8.400 φορτωμένων βαγονιών.

Οι διαφορετικοί τύποι μεταφορών έχουν επίσης συγκεκριμένες απαιτήσεις για να μπορούν να μεταφέρουν στρατιωτικό υλικό. Για παράδειγμα, τα σιδηροδρομικά βαγόνια πρέπει να μπορούν να μεταφέρουν φορτίο τουλάχιστον 22,5 τόνων ανά άξονα, σύμφωνα με το έγγραφο του CER.

Η Γερμανία, η οποία θα αποτελέσει βασικό logistics hub σε περίπτωση κρίσης λόγω της κεντρικής της θέσης στην Ευρώπη, έχει υπογράψει συμφωνίες με το τμήμα μεταφοράς φορτίων της εθνικής σιδηροδρομικής εταιρείας Deutsche Bahn.

Η εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά αρμάτων μάχης και άλλων θωρακισμένων οχημάτων. Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν επίσης υπογράψει συμφωνίες με τον αμυντικό ανάδοχο Rheinmetall για την παροχή υποστήριξης σε στρατιωτικές μεταφορές που διέρχονται από τη χώρα. Η εμπορική αεροπορική εταιρεία Lufthansa θα μπορούσε να βοηθήσει στη συντήρηση αεροσκαφών και ακόμη και στην εκπαίδευση πιλότων μαχητικών αεροσκαφών, όπως πρότεινε ο διευθύνων σύμβουλός της νωρίτερα φέτος.

Σε πρώτη φάση, η Επιτροπή θα μπορούσε να ζητήσει από τα κράτη μέλη να καταγράψουν τα μεταφορικά μέσα που διαθέτουν για να βοηθήσουν στην κινητοποίηση του στρατού, ανέφερε ένας αξιωματούχος.

Πυρηνικά όπλα και η ισορροπία του τρόμου

Δύο αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Επιτροπή εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο η ΕΕ να αποκτήσει δικό της στόλο φορτηγών και σιδηροδρομικών βαγονιών, αλλά αυτό θα ήταν πιο δύσκολο δεδομένου του περιορισμένου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η Επιτροπή δεν απάντησε σε αίτημα των Financial Times για σχόλιο.

Το σχέδιο αποτελεί μέρος μιας σειράς μέτρων που επεξεργάζονται η Βρυξέλλες για να εξασφαλίσει ότι οι στρατοί μπορούν να μετακινούνται γρήγορα σε ολόκληρη την ήπειρο. Άλλα στοιχεία θα περιλαμβάνουν τη μείωση των τελωνειακών διατυπώσεων, την ευθυγράμμιση των σιδηροδρομικών τροχιών και τη διασφάλιση ότι οι γέφυρες δεν θα καταρρέουν υπό το βάρος των βαρέων κονβόι.

Σε λευκή βίβλο που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο, η Επιτροπή δήλωσε ότι επιθυμεί «να δημιουργήσει έως το τέλος του 2027 έναν χώρο στρατιωτικής κινητικότητας σε επίπεδο ΕΕ, με εναρμονισμένους κανόνες και διαδικασίες και ένα δίκτυο χερσαίων διαδρόμων, αεροδρομίων, θαλάσσιων λιμένων και στοιχείων υποστήριξης που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη μεταφορά στρατευμάτων και στρατιωτικού εξοπλισμού σε ολόκληρη την Ένωση, σε στενή συνεργασία με το ΝΑΤΟ».

Με πληροφορίες από Financial Times

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικές προετοιμασίες στην Ευρώπη: Οι Financial Times αποκάλυψαν το σχέδιο μεταφοράς αρμάτων

06:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα «χτυπήματα» Δούκα πριν την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ - Τι λέει για Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Διαμαντοπούλου

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Με 3 γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο - Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα

06:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Οι συγγενείς της 10χρονης απαιτούν την αλήθεια - «Πώς χάθηκε το παιδί;»

05:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

05:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

05:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Παγώνουν» το 2027 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Επανέλεγχος το 2030

04:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό Ρεύμα: Από σήμερα το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης

04:27ΚΟΣΜΟΣ

Υπερηχητικό αεροσκάφος της NASA: Το πρώτο βήμα προς τις πτήσεις του μέλλοντος - Βίντεο

04:23ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο: Τα ευρήματα, η νάιλον σακούλα και οι έρευνες των αρχών

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανική ορχήστρα ερμηνεύει το «Espresso Macchiato» και γίνεται viral - Βίντεο

03:42WHAT THE FACT

Χριστούγεννα από Νοέμβριο; Γιατί δεν πρέπει να τα κατακρίνουμε

03:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκε ιστορικός παιδικός τάφος σε σχήμα κύβου - Αποκάλυψαν και χέρι με τέσσερα δάχτυλα

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Νηπιαγωγός έδεσε παιδί σε καρέκλα με κασκόλ και απολύθηκε: Είχε προσληφθεί μόλις 4 ημέρες νωρίτερα

02:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Καμία ανησυχία, όταν το μάτι γυαλίσει θα δούμε μαγείες»

02:31ΥΓΕΙΑ

Αυτοί είναι οι κύριοι εχθροί του εγκεφάλου - Ποια τρόφιμα να αποφεύγετε 

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Halloween: Φαντασμαγορικός εορτασμός σε όλον τον πλανήτη - Συλλήψεις για τρομοκρατία στο Μίσιγκαν

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι «κυνηγοί τυφώνων» που εισέβαλαν στην καρδιά της καταιγίδας Melissa - Τα αεροσκάφη με ονόματα από το Μάπετ Σόου

01:53ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ αμφισβητεί ότι σοροί που παρέλαβε είναι ομήρων

01:40ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Το Πεντάγωνο ενέκρινε την παράδοση των Tomahawk στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Με 3 γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο - Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα

01:13ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Νέα στοιχεία για το θάνατο της χήρας του υπουργού - «Την έβριζε ακραία, χωρίς λόγο, τη μητέρα του», είπε οικογενειακή φίλη - Τι ισχυρίζεται ο γιος

05:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι

04:23ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο: Τα ευρήματα, η νάιλον σακούλα και οι έρευνες των αρχών

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

05:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

06:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Οι συγγενείς της 10χρονης απαιτούν την αλήθεια - «Πώς χάθηκε το παιδί;»

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ

02:31ΥΓΕΙΑ

Αυτοί είναι οι κύριοι εχθροί του εγκεφάλου - Ποια τρόφιμα να αποφεύγετε 

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πτώχευσε μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες - Έβαλε λεφτά σε υπερπολυτελή project

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

04:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό Ρεύμα: Από σήμερα το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Προχωρούν σε 48ωρη απεργία στις 5 και 6 Νοεμβρίου - Τι ζητά το ΣΑΤΑ

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Ανατροπή με την πυρκαγιά με τους δύο νεκρούς - Με νάιλον σακούλα στο κεφάλι βρέθηκε η μία σορός

02:56ΚΟΣΜΟΣ

Νηπιαγωγός έδεσε παιδί σε καρέκλα με κασκόλ και απολύθηκε: Είχε προσληφθεί μόλις 4 ημέρες νωρίτερα

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Καλαμάτα: Σκύλος δολοφόνος σχεδόν ακρωτηρίασε άνδρα δαγκώνοντάς τον - Αστυνομικός πυροβόλησε το ροτβάιλερ - Σε σοβαρή κατάσταση το θύμα της επίθεσης - Πολύ σκληρό βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ