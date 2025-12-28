Νέα Υόρκη: Απαγόρευσαν τα smartphones και διαπίστωσαν ότι οι μαθητές δεν γνωρίζουν να λένε την ώρα

Απρόσμενες συνέπειες είχε η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία της Νέας Υόρκης, καθώς οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν ότι πολλοί έφηβοι αδυνατούν να διαβάσουν τα παραδοσιακά αναλογικά ρολόγια.

Μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης στη Νέα Υόρκη, αρκετοί μαθητές βρέθηκαν χωρίς πρόσβαση στα κινητά τους και, κατά συνέπεια, χωρίς τρόπο να ελέγξουν την ώρα - καθώς δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τα ρολόγια που υπάρχουν στους τοίχους των σχολικών αιθουσών.

«Η μόνιμη ερώτηση είναι: “Κυρία, τι ώρα είναι;”», δήλωσε η Μάντι Μόρνχινεγκ, καθηγήτρια Αγγλικών σε λύκειο του Μανχάταν, όπως μεταδίδει η New York Post.

«Είναι πηγή εκνευρισμού, γιατί όλοι θέλουν να ξέρουν πόσα λεπτά απομένουν μέχρι να τελειώσει το μάθημα. Έφτασα στο σημείο να λέω: “Πού είναι ο μεγάλος δείκτης και πού ο μικρός;”», πρόσθεσε μιλώντας στο Gothamist.

«Δεν ξέρουν να διαβάζουν τα ρολόγια»

Όπως εξηγούν εκπαιδευτικοί, οι περισσότερες σχολικές αίθουσες διαθέτουν αποκλειστικά αναλογικά ρολόγια, γεγονός που αφήνει πολλούς μαθητές χωρίς σαφή εικόνα της ώρας κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.

«Πρόκειται για μια βασική δεξιότητα που δεν έχουν συνηθίσει καθόλου», ανέφερε η Τιάνα Μίλεν, υποδιευθύντρια στο λύκειο Cardozo στο Κουίνς. «Απλώς δεν ξέρουν να διαβάζουν τα ρολόγια».

Μαθητές παραδέχονται ότι, παρότι έμαθαν να διαβάζουν την ώρα στο δημοτικό, η δεξιότητα αυτή ατόνησε με τα χρόνια, καθώς δεν τη χρησιμοποιούσαν πλέον.

«Απλώς το ξέχασαν, επειδή δεν το χρειάζονταν ποτέ. Πάντα έβγαζαν το κινητό τους», δήλωσε στο Gothamist η 14χρονη Σαϊέν Φράνσις, μαθήτρια στο λύκειο Midwood στο Μπρούκλιν. Η ίδια πάντως σημείωσε: «Ξέρω να διαβάζω το ρολόι. Το μόνο που με δυσκολεύει είναι όταν η ώρα είναι λάθος, γιατί μερικές φορές δεν τα ρυθμίζουν σωστά».

Θετικές επιπτώσεις από την απαγόρευση των smartphones

Η απαγόρευση των smartphones στα σχολεία της Νέας Υόρκης τέθηκε σε ισχύ στις 4 Σεπτεμβρίου για το σχολικό έτος 2025-26. Παρά το συγκεκριμένο πρόβλημα, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι το μέτρο έχει αποδώσει θετικά αποτελέσματα.

Όπως αναφέρουν δάσκαλοι της πόλης, οι μαθητές συγκεντρώνονται περισσότερο στο μάθημα, κοινωνικοποιούνται καλύτερα στα διαλείμματα και κινούνται πιο ομαλά στους διαδρόμους. Παράδοξα, μάλιστα, φτάνουν και πιο έγκαιρα στις αίθουσες - ακόμη κι αν δεν μπορούν να διαβάσουν τα ρολόγια.

Γονείς και εκπαιδευτικοί αποδίδουν εδώ και χρόνια στην τεχνολογία την απώλεια βασικών δεξιοτήτων, από την κακή γραφή έως τη μειωμένη συγκέντρωση, παρότι η Generation Z θεωρείται εξαιρετικά εξοικειωμένη με τα ψηφιακά μέσα.

Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας της Νέας Υόρκης

«Στο Δημόσιο Σχολικό Σύστημα της Νέας Υόρκης αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι οι μαθητές μας να μπορούν να διαβάζουν την ώρα τόσο σε αναλογικά όσο και σε ψηφιακά ρολόγια», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας της πόλης, Ίσλα Γκέθινγκ.

«Καθώς οι νέοι μεγαλώνουν σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο, καμία παραδοσιακή δεξιότητα ανάγνωσης της ώρας δεν πρέπει να μένει πίσω», τόνισε, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά διδάσκονται από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού έννοιες όπως «ακριβώς», «και μισή» και «παρά τέταρτο».