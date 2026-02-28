Παρά την πρόσφατη απόφαση της διοργάνωσης να επιτρέψει την επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ, κάτι που είχε προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις περί αθέμιτου ανταγωνισμού, όλα πλέον δείχνουν πως τα ματς θα μεταφερθούν εκ νέου εκτός χώρας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα παιχνίδια της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Παναθηναϊκός (2/4) και τον Ολυμπιακός (9/4), τα οποία, με βάση τα τωρινά δεδομένα, δύσκολα θα διεξαχθούν επί ισραηλινού εδάφους.

Το Βελιγράδι και η Σόφια συγκαταλέγονται μεταξύ των πιθανών επιλογών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οριστική απόφαση για την πόλη που θα φιλοξενήσει τα εναπομείναντα εντός έδρας παιχνίδια της Χάποελ και της Μακάμπι στη regular season.

Η εμπόλεμη κατάσταση επηρεάζει συνολικά τις ομάδες του Όντεντ Κάτας και του Δημήτρη Ιτούδη, με το σενάριο των «ουδέτερων» εδρών να φαντάζει αυτή τη στιγμή ως μονόδρομος.

