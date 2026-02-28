ΥΠΕΞ για Μέση Ανατολή: Εφόσον απαιτηθεί θα υπάρξει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού

Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων και έκτακτη τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας ενεργοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να παρέχει συνδρομή στους Έλληνες στη Μέση Ανατολή μετά τις δραματικές εξελίξεις με τα αμερικανικά και ισραηλινά χτυπήματα κατά του Ιράν.

«Η ελληνική Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και με ανησυχία τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το Υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποίησε τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις επίμαχες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Καλούμε τους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να βρίσκονται σε επαφή με τις πρεσβείες και τα προξενεία μας. Εφόσον απαιτηθεί θα υπάρχει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού. Ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδουμε στη διασφάλιση της προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με Υπουργούς Εξωτερικών συμμάχων χωρών για τα τεκταινόμενα. Είναι κοινός τόπος ότι ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος, ώστε να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή», τονίζεται.

«Η προστασία του άμαχου πληθυσμού, καθώς και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα. Όλα τα συναφή θέματα θα απασχολήσουν την έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σήμερα το απόγευμα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ενεργοποιήθηκε τηλεφωνική γραμμή για προξενική αρωγή

Τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή ενεργοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών.

Σγυκεκριμένα από σήμερα λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης +30 210 3681730, +30 210 3681350 (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Διαβάστε επίσης