Άγριο έγκλημα στη Νότια Κορέα: Ρώτησε το ChatGPT πώς να δολοφονήσει δύο ανθρώπους

Η γυναίκα, που έχει ταυτοποιηθεί μόνο με το επώνυμο Κιμ, κρατείται από τις αρχές, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα

Σοκ προκαλεί υπόθεση διπλής ανθρωποκτονίας στη Νότια Κορέα, με πρωταγωνίστρια μία 21χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται ότι δηλητηρίασε δύο άνδρες μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, αφού προηγουμένως είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο και σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης τρόπους για να προκαλέσει θάνατο.

Η γυναίκα, που έχει ταυτοποιηθεί μόνο με το επώνυμο Κιμ, κρατείται από τις αρχές, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο θάνατοι σημειώθηκαν σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων στην πρωτεύουσα Σεούλ.

1772280846208-257915553-2.jpg

Η πρώτη υπόθεση καταγράφηκε στις 28 Ιανουαρίου, όταν η Κιμ έκανε check-in σε μοτέλ μαζί με έναν άνδρα περίπου 20 ετών. Η ίδια αποχώρησε έπειτα από δύο ώρες, ενώ το θύμα βρέθηκε νεκρό την επόμενη ημέρα. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου, με παρόμοιο τρόπο, σε διαφορετικό μοτέλ, όπου και πάλι ο άνδρας που τη συνόδευε πέθανε λίγο αργότερα.

Τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων έδειξαν ότι και στα δύο θύματα υπήρχε στον οργανισμό τους συνδυασμός διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών. Οι αρχές συνέδεσαν τις δύο υποθέσεις και προχώρησαν στη σύλληψη της 21χρονης στις 11 Φεβρουαρίου, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Κατά την ανάκρισή της, η Κιμ παραδέχτηκε ότι έριξε στα ποτά των ανδρών ηρεμιστικά φάρμακα της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών, υποστηρίζοντας ωστόσο πως δεν είχε πρόθεση να τους σκοτώσει. Όμως, ο έλεγχος στο κινητό της τηλέφωνο αποκάλυψε αναζητήσεις που ενισχύουν τις υποψίες των αρχών.

1772280856659-898169689-3.jpg

Σύμφωνα με την αστυνομία, η νεαρή είχε απευθύνει επανειλημμένα ερωτήματα στο ChatGPT, ρωτώντας «τι συμβαίνει αν κάποιος πάρει υπνωτικά χάπια μαζί με αλκοόλ», «ποια ποσότητα μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη» και αν «υπάρχει περίπτωση να προκληθεί θάνατος». Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, «είχε πλήρη επίγνωση ότι ο συνδυασμός αλκοόλ και φαρμάκων μπορεί να αποβεί μοιραίος».

Οι έρευνες αποκάλυψαν επίσης ότι η Κιμ φέρεται να είχε επιχειρήσει να δολοφονήσει και τον πρώην σύντροφό της τον περασμένο Δεκέμβριο, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο, προκαλώντας του απώλεια αισθήσεων για δύο ημέρες. Το γεγονός αυτό ενισχύει τους φόβους ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα, μέχρι στιγμής άγνωστα, θύματα.

Η 21χρονη έχει ήδη υποβληθεί σε ψυχολογική και ψυχιατρική αξιολόγηση, με τις αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα προκειμένου να ολοκληρώσουν τον φάκελο της υπόθεσης και να προχωρήσουν στις επόμενες νομικές ενέργειες.

