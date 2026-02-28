Επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα Τέμπη

Ρεπορτάζ: Αναστασία Βασιλική Γκολέμη, Σωτήρης Σκουλούδης, Ζωή Μακρυγιάννη, Χάρης Γκίκας

Δυστυχώς για ακόμη μια χρονιά δεν αποφεύχθηκαν τα σοβαρά επεισόδια στην ειρηνική πορεία για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που διοργανώθηκε στο Σύνταγμα.

Ομάδα αγνώστων, αποσπάστηκε από το πλήθος και εξαπέλυσε επίθεση με βόμβες μολότοφ, με τις Αρχές να απαντούν με ρίψη χημικών.

