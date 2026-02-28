Ιράν: 40 νεκρές μαθήτριες σε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στην πόλη Μινάμπ από ισραηλινή επίθεση

Καπνός υψώνεται στον ορίζοντα μετά από έκρηξη στην Τεχεράνη, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.

Σαράντα μαθήτριες σκοτώθηκαν από ισραηλινή επίθεση σε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στην πόλη Μινάμπ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

Νωρίτερα, ο αναπληρωτής αρχηγός ασφαλείας της επαρχίας Χορμοζγκάν του Ιράν έκανε λόγο για πέντε νεκρές μαθήτριες.

«Στις σημερινές επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος στην πόλη Μινάμπ, στοχοποιήθηκε ένα δημοτικό σχολείο κοριτσιών και μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 5 θάνατοι», είχε δηλώσει ο αξιωματούχος.

