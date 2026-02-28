Απόψε είναι η Παρέλαση των Πλανητών - Πού θα είναι ορατό το σπάνιο φαινόμενο

Το φαινόμενο, που επιβεβαιώνεται και από ειδικούς της NASA, απαιτεί σωστό συγχρονισμό αλλά και καθαρό καιρό

Δημήτρης Δρίζος

Απόψε είναι η Παρέλαση των Πλανητών - Πού θα είναι ορατό το σπάνιο φαινόμενο
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν απόψε οι φίλοι της αστρονομίας, καθώς αμέσως μετά τη δύση του ηλίου θα είναι ορατή μια εντυπωσιακή «παρέλαση πλανητών», με έξι πλανήτες να εμφανίζονται ταυτόχρονα στον νυχτερινό ουρανό.

Το φαινόμενο, που επιβεβαιώνεται και από ειδικούς της NASA, απαιτεί σωστό συγχρονισμό αλλά και καθαρό καιρό. Το «παράθυρο» παρατήρησης θα είναι μικρό, περίπου μισή ώρα μετά τη δύση και θα διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα. Όσοι σταθούν σε σημείο με καθαρό δυτικό ορίζοντα, χωρίς κτίρια ή βουνά, θα μπορέσουν να διακρίνουν τρεις πλανήτες με γυμνό μάτι, ενώ οι υπόλοιποι θα απαιτούν κιάλια ή μικρό τηλεσκόπιο.

Ποιοι πλανήτες θα είναι ορατοί

Αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα, θα εμφανιστούν:

Η Αφροδίτη και ο Ερμής, πολύ κοντά στον ορίζοντα και μέσα στο λυκόφως.
Ο Κρόνος, λίγο ψηλότερα, σχετικά εύκολος στον εντοπισμό.
Ο Ποσειδώνας, δίπλα στον Κρόνο, αλλά εξαιρετικά δύσκολος στην παρατήρηση χωρίς τηλεσκόπιο διαμέτρου τουλάχιστον 15 εκατοστών.

Οι πλανήτες αυτοί θα παραμείνουν ορατοί για περίπου 45 λεπτά, πριν χαθούν κάτω από τον ορίζοντα.

Πού θα φανεί ο Δίας

Αφού χαθούν οι πλανήτες του δυτικού ορίζοντα, αξίζει να στρέψει κανείς το βλέμμα προς τον νότο, όπου θα δεσπόζει ο Δίας, ένα από τα λαμπρότερα αντικείμενα του νυχτερινού ουρανού. Ξεχωρίζει εύκολα, καθώς το φως του είναι λευκό και σταθερό, χωρίς το τρεμόπαιγμα των άστρων.

Ο Ουρανός και οι Πλειάδες

Ο Ουρανός θα είναι επίσης παρών στον αποψινό ουρανό, αλλά θα χρειαστούν κιάλια ή μικρό τηλεσκόπιο για την παρατήρησή του. Χρήσιμος οδηγός είναι τα τρία ευθυγραμμισμένα άστρα της Ζώνης του Ωρίωνα: ακολουθώντας τη νοητή τους γραμμή προς τα πάνω, οδηγείται κανείς στο σμήνος των Πλειάδων, γνωστό ως «Επτά Αδελφές». Ο Ουρανός βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτό το σμήνος, στον αστερισμό του Ταύρου.

Η Σελήνη και το Σμήνος της Κυψέλης

Η αποψινή βραδιά, 28 Φεβρουαρίου, επιφυλάσσει και ακόμη ένα εντυπωσιακό θέαμα: η αυξανόμενη Σελήνη, φωτισμένη κατά περίπου 92%, θα περάσει κοντά στο περίφημο σμήνος της Κυψέλης (M44), το οποίο αποτελείται από περίπου 1.000 άστρα και βρίσκεται σε απόσταση 577 ετών φωτός από το Ηλιακό Σύστημα.

Μετά την παρέλαση, η «Ματωμένη Σελήνη»

Οι φίλοι των ουράνιων φαινομένων καλό είναι να σημειώσουν και την επόμενη σημαντική ημερομηνία, την 3η Μαρτίου. Τότε θα σημειωθεί ολική έκλειψη Σελήνης κατά την πανσέληνο, γνωστή ως «Worm Moon». Η Σελήνη θα εισέλθει πλήρως στη σκιά της Γης και θα αποκτήσει για περίπου 58 λεπτά τη χαρακτηριστική κοκκινωπή απόχρωση της λεγόμενης «Ματωμένης Σελήνης». Οι καλύτερες συνθήκες παρατήρησης θα επικρατούν στον Ειρηνικό, την Ωκεανία, την ανατολική Ασία και τις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν ο καιρός το επιτρέψει, αξίζει απόψε μια σύντομη βόλτα αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Το χρονικό περιθώριο για να δει κανείς έξι πλανήτες στον ίδιο ουρανό είναι μικρό, αλλά το θέαμα υπόσχεται να είναι μοναδικό.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Επίσημο! Παρελθόν από το «τριφύλλι» ο Γιούρτσεβεν

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα Τέμπη

14:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Ισραήλ: Στόχος να ρίξουν τους μουλάδες της Τεχεράνης – Δεν γίνεται αλλαγή καθεστώτος χωρίς χερσαίες δυνάμεις και αποστασίες

14:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Γράφει ιστορία ο κόσμος της, πάνω από 20.000 στον Βόλο – «Χρέος να προστατευθεί η ομάδα»!

14:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γρεβενίτης: Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Δείτε live το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος

14:33TRAVEL

Τα καλύτερα σημεία για κολύμπι το καλοκαίρι του 2026 - H Ελλάδα με 6 στο Top 10

14:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Τέλος ο Γιούρτσεβεν από τους «πράσινους»

14:30WHAT THE FACT

Απόψε είναι η Παρέλαση των Πλανητών - Πού θα είναι ορατό το σπάνιο φαινόμενο

14:23ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Σύντομη ανάλυση - Ποιους κινδύνους εγκυμονεί η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Νότια Κορέα: Ρώτησε το ChatGPT πώς να δολοφονήσει δύο ανθρώπους

14:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ για Μέση Ανατολή: Εφόσον απαιτηθεί θα υπάρξει συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων

14:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Φεύγει ξανά από το Ισραήλ η Euroleague: Αλλάζουν έδρα οι αγώνες της Χάποελ με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι 6 φορές που o Τραμπ κλιμάκωσε τη στρατιωτική ισχύ κατά τη δεύτερη θητεία του - Από το Ιράν, στη Νιγηρία και τη Βενεζουέλα

13:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Διακόπηκε οριστικά το Μονακό - Άρης λόγω βομβαρδισμών στο Άμπου Ντάμπι (βίντεο)

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 40 νεκρές μαθήτριες σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ από ισραηλινή επίθεση - Δείτε βίντεο

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν-Ισραήλ

13:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Υποφέραμε πολύ αυτή τη χρονιά, αλλά το αξίζαμε το γαμ…!» - Το ξέσπασμα του Μπακασέτα

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Η κατοικία του Χαμενεϊ στην Τεχεράνη καταστράφηκε ολοσχερώς - Δορυφορικές εικόνες από το χτύπημα

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο του ισραηλινού στρατού από τα πρωινά χτυπήματα στο Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:24ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις στην Τεχεράνη - Κοινή δράση με τις ΗΠΑ επιβεβαιώνουν πηγές απί το Τελ Αβίβ - Θα είναι εκτεταμένα τα χτυπήματα, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι -LIVE εικόνα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα Τέμπη

10:24ΕΛΛΑΔΑ

LIVEBLOG - Τέμπη, 3 χρόνια μετά - 40.000 κόσμος στην πλατεία Συντάγματος - Συλλαλητήρια σε πολλές πολεις

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 40 νεκρές μαθήτριες σε δημοτικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ από ισραηλινή επίθεση - Δείτε βίντεο

14:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κώστας Γρεβενίτης: Συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης του Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία

07:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Το τεράστιο πρόβλημα του Παναθηναϊκού που έλυσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: Δείτε live το συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη «πρεμιέρα» τον Μάρτη - Ο αντικυκλώνας φέρνει ηλιοφάνεια και άνοδο θερμοκρασίας

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Η κατοικία του Χαμενεϊ στην Τεχεράνη καταστράφηκε ολοσχερώς - Δορυφορικές εικόνες από το χτύπημα

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Νότια Κορέα: Ρώτησε το ChatGPT πώς να δολοφονήσει δύο ανθρώπους

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πορεία για τα Τέμπη: Βρήκαν τσάντα με μολότοφ στην Κλαυθμώνος και ναυτική φωτοβολίδα στην Ερμού - 126 προσαγωγές και 3 συλλήψεις

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκροί ο σύμβουλος του Χαμενεϊ, Αλί Σαμχάνι και ο αρχηγός του στρατού Αμίρ Χαταμί - Ποιοι αξιωματούχοι «εξουδετερώθηκαν»

21:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ

14:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Τέλος ο Γιούρτσεβεν από τους «πράσινους»

14:30WHAT THE FACT

Απόψε είναι η Παρέλαση των Πλανητών - Πού θα είναι ορατό το σπάνιο φαινόμενο

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αμαζόνιος: Το νεογέννητο αγοράκι που διασώζει φυλή... τριών γυναικών από την εξαφάνιση

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Xάος, πανικός, αλλά και ζητωκραυγές στην Τεχεράνη μετά τις επιθέσεις - «Νιώθουμε σαν να παίζουμε σε ταινία τρόμου»

14:33TRAVEL

Τα καλύτερα σημεία για κολύμπι το καλοκαίρι του 2026 - H Ελλάδα με 6 στο Top 10

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ