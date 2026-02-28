Απόψε είναι η Παρέλαση των Πλανητών - Πού θα είναι ορατό το σπάνιο φαινόμενο

Ένα σπάνιο και εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν απόψε οι φίλοι της αστρονομίας, καθώς αμέσως μετά τη δύση του ηλίου θα είναι ορατή μια εντυπωσιακή «παρέλαση πλανητών», με έξι πλανήτες να εμφανίζονται ταυτόχρονα στον νυχτερινό ουρανό.

Το φαινόμενο, που επιβεβαιώνεται και από ειδικούς της NASA, απαιτεί σωστό συγχρονισμό αλλά και καθαρό καιρό. Το «παράθυρο» παρατήρησης θα είναι μικρό, περίπου μισή ώρα μετά τη δύση και θα διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα. Όσοι σταθούν σε σημείο με καθαρό δυτικό ορίζοντα, χωρίς κτίρια ή βουνά, θα μπορέσουν να διακρίνουν τρεις πλανήτες με γυμνό μάτι, ενώ οι υπόλοιποι θα απαιτούν κιάλια ή μικρό τηλεσκόπιο.

Ποιοι πλανήτες θα είναι ορατοί

Αμέσως μετά τη δύση του ηλίου, χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα, θα εμφανιστούν:

Η Αφροδίτη και ο Ερμής, πολύ κοντά στον ορίζοντα και μέσα στο λυκόφως.

Ο Κρόνος, λίγο ψηλότερα, σχετικά εύκολος στον εντοπισμό.

Ο Ποσειδώνας, δίπλα στον Κρόνο, αλλά εξαιρετικά δύσκολος στην παρατήρηση χωρίς τηλεσκόπιο διαμέτρου τουλάχιστον 15 εκατοστών.

Οι πλανήτες αυτοί θα παραμείνουν ορατοί για περίπου 45 λεπτά, πριν χαθούν κάτω από τον ορίζοντα.

Πού θα φανεί ο Δίας

Αφού χαθούν οι πλανήτες του δυτικού ορίζοντα, αξίζει να στρέψει κανείς το βλέμμα προς τον νότο, όπου θα δεσπόζει ο Δίας, ένα από τα λαμπρότερα αντικείμενα του νυχτερινού ουρανού. Ξεχωρίζει εύκολα, καθώς το φως του είναι λευκό και σταθερό, χωρίς το τρεμόπαιγμα των άστρων.

Ο Ουρανός και οι Πλειάδες

Ο Ουρανός θα είναι επίσης παρών στον αποψινό ουρανό, αλλά θα χρειαστούν κιάλια ή μικρό τηλεσκόπιο για την παρατήρησή του. Χρήσιμος οδηγός είναι τα τρία ευθυγραμμισμένα άστρα της Ζώνης του Ωρίωνα: ακολουθώντας τη νοητή τους γραμμή προς τα πάνω, οδηγείται κανείς στο σμήνος των Πλειάδων, γνωστό ως «Επτά Αδελφές». Ο Ουρανός βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτό το σμήνος, στον αστερισμό του Ταύρου.

Η Σελήνη και το Σμήνος της Κυψέλης

Η αποψινή βραδιά, 28 Φεβρουαρίου, επιφυλάσσει και ακόμη ένα εντυπωσιακό θέαμα: η αυξανόμενη Σελήνη, φωτισμένη κατά περίπου 92%, θα περάσει κοντά στο περίφημο σμήνος της Κυψέλης (M44), το οποίο αποτελείται από περίπου 1.000 άστρα και βρίσκεται σε απόσταση 577 ετών φωτός από το Ηλιακό Σύστημα.

Μετά την παρέλαση, η «Ματωμένη Σελήνη»

Οι φίλοι των ουράνιων φαινομένων καλό είναι να σημειώσουν και την επόμενη σημαντική ημερομηνία, την 3η Μαρτίου. Τότε θα σημειωθεί ολική έκλειψη Σελήνης κατά την πανσέληνο, γνωστή ως «Worm Moon». Η Σελήνη θα εισέλθει πλήρως στη σκιά της Γης και θα αποκτήσει για περίπου 58 λεπτά τη χαρακτηριστική κοκκινωπή απόχρωση της λεγόμενης «Ματωμένης Σελήνης». Οι καλύτερες συνθήκες παρατήρησης θα επικρατούν στον Ειρηνικό, την Ωκεανία, την ανατολική Ασία και τις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Αν ο καιρός το επιτρέψει, αξίζει απόψε μια σύντομη βόλτα αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Το χρονικό περιθώριο για να δει κανείς έξι πλανήτες στον ίδιο ουρανό είναι μικρό, αλλά το θέαμα υπόσχεται να είναι μοναδικό.