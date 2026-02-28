WSJ: Σύντομη ανάλυση - Ποιους κινδύνους εγκυμονεί η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

Στο πρώτο μήνυμά του, για την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, ο Πρόεδρος Τραμπ περιέγραψε μια σειρά από μακροπρόθεσμους στόχους.

Απευθυνόμενος προς τον λαό του Ιράν, τον κάλεσε να αντισταθεί και να ανατρέψει το καθεστώς, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο της χώρα του. Τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος, όσο και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, στις πρώτες δηλώσεις τους, δεν έκρυψαν τον πρωταρχικό στόχο τους, την αλλαγή του καθεστώτος ηγεσίας στο Ιράν. Όμως πόσους και ποιους κινδύνους εγκυμονεί μία τέτοια αλλαγή; Μία σύντομη ανάλυσης της Wall Street Journal, δίνει τα πιθανά αιματηρά σενάρια.

Όπως επισημαίνει, σε πρώτη φάση οι αμερικανο-ισραηλινοί στόχοι θα προκαλέσουν ταραχή στους συμμάχους τους, ιδιαίτερα των ΗΠΑ, στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Κόλπου και της Τουρκίας, που ήδη ανησυχούν για έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο, που θα μπορούσε να φέρει αστάθεια στην πόρτα τους.

Επίσης η προτροπή προς τους Ιρανούς για αντίσταση, αυξάνει την πιθανότητα σοβαρών αντιποίνων από ένα καθεστώς που πιθανότατα θα θεωρήσει ότι αγωνίζεται για την επιβίωσή του. Πολύ δε πιθανότερο, το ίδιο το καθεστώς να εξαπολύσει ένα μαζικό κύμα δολοφονιών εναντίον των Ιρανών που θα αντισταθούν, όπως έκανε και τον περασμένο Ιανουάριο για την καταστολή των διαδηλώσεων τον Ιανουάριο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε την έκκληση προς τους Ιρανούς να ανατρέψουν την κυβέρνηση, λέγοντας το Σάββατο ότι ήρθε η ώρα ο ιρανικός λαός «να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας και να δημιουργήσει ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν».

Διαβάστε επίσης