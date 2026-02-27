Eurojackpot 27/2/26: Ένα τυχερό δελτίο κερδίσει 74,8 εκατ. ευρώ
Η μεγάλη κλήρωση για τα 74.788.336 ευρώ
Σήμερα, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση 207 του Eurojackpot. Οι τυχεροί αριθμοί της σημερινής κλήρωσης είναι οι εξής: 7, 17, 19, 28, 47 και αριθμοί Eurojackpot το 2 και το 7.
Από τη σημερινή κλήρωση, βρέθηκε ένας υπερτυχερός στην κατηγορία 5+2 επιτυχιών, ο οποίος κερδίζει 74.788.336 ευρώ.
Επίσης, 6 τυχεροί κέρδισαν 430.292 ευρώ και 8 181.998 ευρώ
