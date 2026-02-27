Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από Κωνσταντινούπολη για Τεχεράνη – Νέες ταξιδιωτικές οδηγίες

Ακυρώθηκαν οι πτήσεις με προορισμό την ιρανική πρωτεύουσα

Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από Κωνσταντινούπολη για Τεχεράνη – Νέες ταξιδιωτικές οδηγίες
Σε εγρήγορση βρίσκονται οι παγκόσμιες αερομεταφορές καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είναι κοντά στο να αποφασίσει εάν θα διατάξει στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν.

Έτσι οι πτήσεις από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης προς την Τεχεράνη ακυρώνονται από σήμερα το βράδυ. Συγκεκριμένα οι πτήσεις της Turkish Airlines και δύο ιρανικών αεροπορικών εταιρειών προς την ιρανική πρωτεύουσα έχουν ακυρωθεί.

Τέσσερις πτήσεις προς την Τεχεράνη που ήταν προγραμματισμένες για το Σάββατο ακυρώνονται επίσης, ενώ έξι άλλες παραμένουν στο πρόγραμμα. Μια πτήση της Turkish Airlines προς την πόλη Ταμπρίζ στο βόρειο Ιράν, που επρόκειτο να αναχωρήσει νωρίς το Σάββατο, επίσης ακυρώθηκε.

Οι τουρκικές αρχές δεν έκαναν κανένα σχόλιο για τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και μέχρι στιγμής δεν έχουν εκδώσει ταξιδιωτική οδηγία προκειμένου να ζητήσουν από τους Τούρκους να μην ταξιδεύουν στο Ιράν.

Ταξιδιωτικές οδηγίες από Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία

Η Ιταλία κάλεσε όσους πολίτες της βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν την χώρα, ενώ ζήτησε από όλους τους Ιταλούς στο Ισραήλ και στη Μέση Ανατολή να δείξουν προσοχή.

«Οι Ιταλοί που βρίσκονται στο (Ιράν) για τουρισμό ή η παρουσία των οποίων δεν είναι απολύτως απαραίτητη καλούνται να αναχωρήσουν», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Πρόσθεσε ότι συμβουλεύει να αποφεύγονται τα ταξίδια στο Ιράκ και τον Λίβανο.

aeroplano-ptisi.jpg

Από την πλευρά του το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους υπηκόους του εκτάκτως να μην ταξιδεύουν στο Ισραήλ και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ταυτόχρονα η Βρετανία μετακινεί το προσωπικό της πρεσβείας της από το Τελ Αβίβ σε άλλη τοποθεσία στο Ισραήλ.

«Έχουμε λάβει προληπτικά μέτρα για την προσωρινή μετακίνηση μέρους του προσωπικού μας και των οικογενειών τους από το Τελ Αβίβ σε άλλη τοποθεσία εντός του Ισραήλ», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας σε ενημέρωση των ταξιδιωτικών οδηγιών του. Πρόσθεσε ότι η πρεσβεία του λειτουργεί κανονικά, αλλά η κατάσταση «μπορεί να κλιμακωθεί γρήγορα και ενέχει σημαντικούς κινδύνους».

Νωρίτερα η Βρετανία ανακοίνωσε την προσωρινή απόσυρση του διπλωματικού προσωπικού της από το Ιράν εξαιτίας της κατάστασης ασφαλείας. «Η πρεσβεία μας συνεχίζει να λειτουργεί εξ αποστάσεως», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας.

Η Πολωνία καλεί τους πολίτες της να εγκαταλείψουν Ισραήλ, Ιράν και Λίβανο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας κάλεσε τους πολίτες της χώρας να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν, το Ισραήλ και τον Λίβανο. «Η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή είναι ασταθής. Ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι υψηλός! Ο εναέριος χώρος για την κυκλοφορία πολιτικών αεροσκαφών ενδέχεται να κλείσει. Η επιστροφή αεροπορικώς ενδέχεται να είναι αδύνατη ή να παρεμποδιστεί σημαντικά», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας.

Αμερικανός πρέσβης: «Εάν θέλετε να φύγετε πρέπει να το κάνετε σήμερα», είπε στο αμερικανικό προσωπικό της πρεσβείας

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ άναψε σήμερα το «πράσινο φως» προκειμένου να αποχωρήσει από το Ισραήλ ότο το μη απαραίτητο προσωπικό και τα μέλη των οικογενειών τους που υπηρετούν στην αμερικανική αποστολή. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Times of Israel, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι φέρεται να είπε στα μέλη του προσωικού της της αμερικανικής πρεσβείας ότι εάν θέλουν να φύγουν από τη χώρα θα πρέπει να το κάνουν σήμερα.

«Επικεντρωθείτε στο να βρείτε θέση σε οποιαδήποτε πτήση από την οποία θα μπορείτε να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον, αλλά η πρώτη προτεραιότητα θα είναι να βγείτε γρήγορα από τη χώρα», φέρεται να έγραψε ο Χάκαμπι σε email που έστειλε στο προσωπικό της πρεσβείας.

Και συνέχισε: «Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθείτε αλλά για όσους επιθυμούν να φύγουν, είναι σημαντικό να κάνουν σχέδια για να αναχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν».

Η μία μετά την άλλη οι χώρες ζητούν από τους πολίτες τους να εκκενώσουν την περιοχή

Ο Καναδάς κάλεσε όλους τους πολίτες του που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα το συντομότερο δυνατό. «Καναδοί στο Ιράν: Λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων, οι εχθροπραξίες στην περιοχή ενδέχεται να ξαναρχίσουν χωρίς προειδοποίηση ή με ελάχιστη προειδοποίηση. Εγκαταλείψτε το Ιράν τώρα, αν μπορείτε να το κάνετε με ασφάλεια», δήλωσε η κυβέρνηση.

Από την πλευρά της και η Κίνα προειδοποίησε τους πολίτες της να αποφύγουν τα ταξίδια στο Ιράν και κάλεσε τους Κινέζους υπηκόους που βρίσκονται στη χώρα να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας και να εκκενώσουν την χώρα.

Επιπλέον η κινεζική πρεσβεία στο Ισραήλ ζήτησε από τους πολίτες της που ζουν στη χώρα να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας και την ετοιμότητά τους για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, επικαλούμενη «αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή». Επίσης τους ζητά να αποφεύγουν τα ταξίδια εκτός Ισραήλ.

Οι Κινέζοι υπήκοοι που διαμένουν στο Ισραήλ πρέπει να παρακολουθούν στενά τις νέες εξελίξεις και τις πληροφορίες που δημοσιεύονται από τις ισραηλινές αρχές, αναφέρει η πρεσβεία σε δήλωσή της. Οι πολίτες πρέπει επίσης να αποφεύγουν τα ταξίδια εκτός της χώρας, εκτός αν είναι απαραίτητο, προσθέτει.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία και κάλεσε τους πολίτες της να μην ταξιδεύουν στο Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη. Οι Γάλλοι υπήκοοι που βρίσκονται ήδη στην περιοχή καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση, να λάβουν προληπτικά μέτρα και να εντοπίσουν τα πλησιέστερα καταφύγια.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στα μέλη των οικογενειών των διπλωματών της που είναι τοποθετημένοι στο Ισραήλ και το Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα και ότι οι πολίτες της σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά.

Η Σουηδία, η Ινδία και άλλες χώρες έχουν επίσης καλέσει τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν, καθώς η περιοχή κρατά την ανάσα της για μια πιθανή κλιμάκωση της έντασης.

