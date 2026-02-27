Νορβηγία: Σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο με χειραγωγημένους αγώνες

Το Νορβηγικό ποδόσφαιρο είναι σε άνοδο. Η Εθνική ομάδα έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει ένα μεγάλο αστέρι όπως ο Χάαλαντ, ενώ η Μπόντο Γκλιμτ εντυπωσιάζει στο Champions League.

Παρ’ όλα αυτά, δεν λείπουν τα κακώς κείμενα στη χώρα της Σκανδιναβίας. Όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, είναι σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα για σκάνδαλο χειραγωγημένων αγώνων.

Έχουν συλληφθεί ήδη επτά ποδοσφαιριστές. Οι δύο εξ αυτών προέρχονται από την ομάδα της ΚΦΟΥΜ, η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία και είναι 6η στη βαθμολογία.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας. Οι παίκτες αυτοί φέρονται να στοιχημάτισαν αριθμό κίτρινων καρτών σε αγώνα της ομάδας τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τους υπόλοιπους συλληφθέντες, δεν έχουν γίνει γνωστές. Ούτε το αν προέρχονται κι αυτοί απ’ την πρώτη νορβηγική λίγκα, ή κάποια χαμηλότερη κατηγορία.