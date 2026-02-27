Τα πρόσωπα του ANT1 που απασχολούν – Από τον Γιώργο Λιάγκα στον Σάκη Τανιμανίδη

Πρωταγωνίστησε, ιδιαίτερα, τη φετινή χρονιά τόσο με τις επιλογές στον προγραμματισμό όσο και με τα «πήγαινε-έλα» παρουσιαστών. Ο ΑΝΤ1 απασχολεί κυρίως με τα πρόσωπα που έχει στο δυναμικό του και με το τηλεοπτικό τους μέλλον.

Ένας από τους τηλεαστέρες, που το επόμενο διάστημα θα συζητηθεί ιδιαίτερα, είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Το συμβόλαιό του με το κανάλι «λήγει» το ερχόμενο καλοκαίρι και οι επαφές των δύο πλευρών θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Βασικό μέλημα του καναλιού είναι να κρατήσει τον οικοδεσπότη του «Πρωινού» στο δυναμικό του, ωστόσο στις συζητήσεις θα τεθούν σημαντικά ζητήματα όπως η ώρα έναρξης της εκπομπής, το περιεχόμενο, οι διορθωτικές κινήσεις.

Ο Γιώργος Λιάγκας

Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας θα χρησιμοποιήσει ως διαπραγματευτικό χαρτί τόσο την εμπειρία του όσο και τις προτάσεις που δέχεται κατά περιόδους από αντίπαλους σταθμούς.

Στο μέτωπο του ΑΝΤ1 μεγάλη συζήτηση γίνεται για τον Σάκη Τανιμανίδη. Ο παρουσιαστής και παραγωγός του «Dragons’ Den» δεν κρύβει την ενόχλησή του με το γεγονός ότι το πρότζεκτ ακόμη δεν έχει βγει στον αέρα, δηλώνοντας πρόσφατα στις κάμερες: «Κάτι θα δούμε, είναι ωραίο να δημιουργείς, έχω κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου, κάνουμε πολλές συζητήσεις και σίγουρα κάτι θα δούμε.

Ο Σάκης Τανιμανίδης

Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα». Ο Σάκης φαίνεται ότι έχει αρχίσει να ανοίγει τα χαρτιά του και σε άλλα κανάλια, με τον ΣΚΑΪ να μην έχει κρύψει το ενδιαφέρον του για συνεργασία μαζί του.

Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι μία από τις πιο λαμπερές παρουσίες στον κόσμο της τηλεόρασης, με μακρά πορεία και παρουσία στην οικογένεια του ΑΝΤ1. Η φετινή μετακίνηση του «Rouk Zouk» σε νέα ώρα και η πτωτική πορεία του παιχνιδιού, σίγουρα θα ανοίξει την κουβέντα για το τηλεοπτικό μέλλον του φορμάτ όχι όμως της ίδιας της Ζέτας. Η παρουσιάστρια, που αναμένεται να κερδίσει το στοίχημα με το βραδινό σόου «Moments», όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει στη συχνότητα του Αμαρουσίου.

Το ίδιο θα συμβεί, φυσικά, και με την Κατερίνα Καραβάτου. Η παρουσιάστρια, που ανέλαβε το δεύτερο μισό της χρονιάς την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, μπορεί ακόμη να μην βλέπει τα επιθυμητά αποτελέσματα στους πίνακες της Nielsen, είναι όμως ένα ηχηρό όνομα και έχει τη στήριξη της διοίκησης.

Η Κατερίνα Καραβάτου

Αποφασίζοντας να μιλά με την εργατικότητά της και ούσα μία γυναίκα που μπορεί να σταθεί σε πολλές ζώνες και πρότζεκτ, αναμένεται να μην αλλάξει στέγη. Αβέβαιο είναι το μέλλον της Ελένης Τσολάκη, μετά την απομάκρυνσή της από την εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί κάποιο κόνσεπτ για να αξιοποιηθεί και τηρείται σιγή ιχθύος. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Άννα Λιβαθυνού, μετά την απομάκρυνσή της από το «Καλημέρα Ελλάδα».

Η Ελένη Τσολάκη

Φήμες, ωστόσο, την θέλουν να έχει ένα ισχυρό συμβόλαιο και αναμένεται να δούμε αν θα βρεθεί η χρυσή τομή για συνέχεια της συνεργασίας.

Διαβάστε επίσης