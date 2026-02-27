Εθνική Ελλάδας: Πρώτη «μάχη» με Μαυροβούνιο για την πρωτιά στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του, έχοντας ήδη κάνει το «δύο στα δύο» απέναντι σε Ρουμανία και Πορτογαλία στο πρώτο «παράθυρο» του 2ου ομίλου, στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις διπλές αναμετρήσεις με το Μαυροβούνιο.

Η αρχή γίνεται στη Sunel Arena, την Παρασκευή (27/02) στις 19:00 για την 3η αγωνιστική, με τη «γαλανόλευκη» να επιδιώκει να διατηρήσει το απόλυτο μπροστά στο κοινό της. Ακολουθεί η εκτός έδρας δοκιμασία στην Ποντγκόριτσα τη Δευτέρα )02/032) στις 20:00, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η αποστολή μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Το Μαυροβούνιο διαθέτει ποιοτικό σύνολο, βάθος στο ρόστερ και δυναμική παρουσία στη ρακέτα με μεγάλα κορμιά, στοιχεία που το καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Στα έως τώρα παιχνίδια των προκριματικών μετρά ρεκόρ 1-1, καθώς στη 2η αγωνιστική πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ρουμανίας με 80-75, ενώ στην πρεμιέρα είχε γνωρίσει την ήττα εντός έδρας από την Πορτογαλία με 83-62.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς προσβλέπουν στη δυναμική παρουσία των Ελλήνων και των Ελληνίδων φιλάθλων στη Sunel Arena την Παρασκευή (27/02), επιθυμώντας να αντλήσουν ώθηση από την εξέδρα και να φτάσουν στο «τρία στα τρία» στον όμιλο.

Στο άλλο ζευγάρι του 2ου ομίλου, η Πορτογαλία υποδέχεται τη χωρίς νίκη Ρουμανία για την 3η αγωνιστική την Παρασκευή (27/02), ενώ τη Δευτέρα (02/03) οι ρόλοι αντιστρέφονται, με τη Ρουμανία να φιλοξενεί την Πορτογαλία στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Το σκηνικό στον όμιλο παραμένει ανοιχτό και κάθε αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη της πρόκρισης.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

19:00 Ελλάδα-Μαυροβούνιο

21:00 Πορτογαλία-Ρουμανία

Βαθμολογία

Ελλάδα 2-0 4 Πορτογαλία 1-1 3 Μαυροβούνιο 1-1 3 Ρουμανία 0-2 2

Επόμενη αγωνιστική - 4η

Δευτέρα 2 Μαρτίου