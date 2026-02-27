Εθνική Ελλάδας: Πρώτη «μάχη» με Μαυροβούνιο για την πρωτιά στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

Το Μαυροβούνιο υποδέχεται η Εθνική Ελλάδας, το απόγευμα της Παρασκευής (27/02) στις 19:00 στην Sunel Arena των Άνω Λιοσίων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Newsbomb

Εθνική Ελλάδας: Πρώτη «μάχη» με Μαυροβούνιο για την πρωτιά στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του, έχοντας ήδη κάνει το «δύο στα δύο» απέναντι σε Ρουμανία και Πορτογαλία στο πρώτο «παράθυρο» του 2ου ομίλου, στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις διπλές αναμετρήσεις με το Μαυροβούνιο.

Η αρχή γίνεται στη Sunel Arena, την Παρασκευή (27/02) στις 19:00 για την 3η αγωνιστική, με τη «γαλανόλευκη» να επιδιώκει να διατηρήσει το απόλυτο μπροστά στο κοινό της. Ακολουθεί η εκτός έδρας δοκιμασία στην Ποντγκόριτσα τη Δευτέρα )02/032) στις 20:00, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η αποστολή μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Το Μαυροβούνιο διαθέτει ποιοτικό σύνολο, βάθος στο ρόστερ και δυναμική παρουσία στη ρακέτα με μεγάλα κορμιά, στοιχεία που το καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Στα έως τώρα παιχνίδια των προκριματικών μετρά ρεκόρ 1-1, καθώς στη 2η αγωνιστική πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ρουμανίας με 80-75, ενώ στην πρεμιέρα είχε γνωρίσει την ήττα εντός έδρας από την Πορτογαλία με 83-62.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς προσβλέπουν στη δυναμική παρουσία των Ελλήνων και των Ελληνίδων φιλάθλων στη Sunel Arena την Παρασκευή (27/02), επιθυμώντας να αντλήσουν ώθηση από την εξέδρα και να φτάσουν στο «τρία στα τρία» στον όμιλο.

Στο άλλο ζευγάρι του 2ου ομίλου, η Πορτογαλία υποδέχεται τη χωρίς νίκη Ρουμανία για την 3η αγωνιστική την Παρασκευή (27/02), ενώ τη Δευτέρα (02/03) οι ρόλοι αντιστρέφονται, με τη Ρουμανία να φιλοξενεί την Πορτογαλία στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής. Το σκηνικό στον όμιλο παραμένει ανοιχτό και κάθε αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη της πρόκρισης.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

  • 19:00 Ελλάδα-Μαυροβούνιο
  • 21:00 Πορτογαλία-Ρουμανία

Βαθμολογία

  1. Ελλάδα 2-0 4
  2. Πορτογαλία 1-1 3
  3. Μαυροβούνιο 1-1 3
  4. Ρουμανία 0-2 2

Επόμενη αγωνιστική - 4η

Δευτέρα 2 Μαρτίου

  • 19:00 Ρουμανία-Πορτογαλία
  • 20:00 Μαυροβούνιο-Ελλάδα
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αττική οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα - Σε ποια σημεία

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

06:46LIFESTYLE

Τα πρόσωπα του ANT1 που απασχολούν – Από τον Γιώργο Λιάγκα στον Σάκη Τανιμανίδη

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κομμένα καλώδια τηλεδιοίκησης: Αποκαταστάθηκε η βλάβη - Στο ελληνικό FBI η έρευνα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Πρώτη «μάχη» με Μαυροβούνιο για την πρωτιά στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

06:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα οι Α' Χαιρετισμοί της Παναγίας

06:23ΕΛΛΑΔΑ

«Απαγορεύεται να αναφερθείτε ξανά στο 57, είστε πολιτικός» - Βουτσινά κατά Καρυστιανού για το σποτάκι της επετείου των Τεμπών

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Με ψύχρα θα μας υποδεχτεί ο Μάρτιος

05:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Βανς δεν βλέπει «καμιά πιθανότητα» πολέμου διαρκείας με το Ιράν

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:02WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία: Το Πακιστάν κήρυξε «ανοιχτό πόλεμο» στο Αφγανιστάν – Στόχοι θέσεις των Ταλιμπάν – Αντίποινα προαναγγέλλει η Καμπούλ

04:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (53η κλήρωση)

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Το Netflix δεν θα αυξήσει την προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros – Ελεύθερο το πεδίο στην Paramount

03:20ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Παραμένουμε στη φάση απουσίας βροχών» – Η πρόγνωση μέχρι την Τρίτη

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Τουλάχιστον δύο από τα θύματα στο ταχύπλοο που αναχαιτίστηκε ήταν Αμερικανοί

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ καλεί σε αυτοσυγκράτηση Αφγανιστάν και Πακιστάν

02:04ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου – Χωρίς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες η χώρα

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στην Καμπούλ – Πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή - Απουσίαζε από τη βάρδια της

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία: Το Πακιστάν κήρυξε «ανοιχτό πόλεμο» στο Αφγανιστάν – Στόχοι θέσεις των Ταλιμπάν – Αντίποινα προαναγγέλλει η Καμπούλ

06:23ΕΛΛΑΔΑ

«Απαγορεύεται να αναφερθείτε ξανά στο 57, είστε πολιτικός» - Βουτσινά κατά Καρυστιανού για το σποτάκι της επετείου των Τεμπών

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: «Ήταν χωρίς κεφάλι, είδα ένα χέρι με δαχτυλίδι», λέει ο άνθρωπος που εντόπισε τη σορό

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Σε τυχαίο έλεγχο την εντόπισαν οι γερμανικές Αρχές -Πώς θα γίνει η επαφή με τον πατέρα της

19:01LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι αποκάλυψε ότι στα 59 της κάνει το καλύτερο σεξ της ζωής της και μοιράστηκε το «μυστικό»

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

00:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το φάουλ στον Χέις - Ντέιβις που δεν δόθηκε στο τέλος

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Στάση εργασίας στο Μετρό από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 9 π.μ.

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπραντ Πιτ: Τι μεροκάματο παίρνουν οι κομπάρσοι και τα μαγαζιά που μένουν κλειστα για τα γυρίσματα της ταινίας στην Ύδρα

01:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Αυστηρά 6 στα 6» - Μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την Παρί

19:23WHAT THE FACT

Μερομήνια 2026: Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη καιρού για το φετινό Πάσχα

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκία: Προκαλεί με νέα επιστολή κατά της Ελλάδας στον ΟΗΕ - Αθήνα: Οι ευφάνταστες τουρκικές ερμηνείες θα απαντηθούν δεόντως

09:14LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη - Τι αποκάλυψε ο Χασαπόπουλος

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Το καρναβάλι που άφησε άδεια τα ταμεία των επιχειρήσεων και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λέρο με τον θάνατο 50χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ