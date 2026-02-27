Νερό: Διπλασιάστηκαν τα αποθέματα στον Μόρνο - 708 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

Συνεχίζουν να αυξάνονται τα αποθέματα νερού των ταμιευτήρων της Αθήνας, εν μέσω βελτίωσης των καιρικών συνθηκών έπειτα από τις αλλεπάλληλες κακοκαιρίες που έπληξαν τη χώρα, οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες, κατολισθήσεις και καθιζήσεις.

Σύμφωνα με τα δεδομένα απολήψιμων αποθεμάτων της ΕΥΔΑΠ, οι τέσσερις ταμιευτήρες της πρωτεύουσας έφτασαν την Πέμπτη (26/02) τα 708.227.000 κυβικά μέτρα νερού, από 399.736.000 την πρώτη ημέρα του 2026, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2025.

Η τελευταία φορά που τα αποθέματα ήταν πάνω από το «όριο» των 700 εκατ. κυβικών μέτρων ήταν τον Αύγουστο του 2024.

Διπλασιάστηκαν τα αποθέματα στον Μόρνο

Ελέγχοντας τα δεδομένα ανά ταμιευτήρα, παρατηρείται μία γενική ανοδική τάση, με τον Μόρνο να έχει διπλασιάσει τα απολήψιμα αποθέματά του από την αρχή του έτους.

Ταυτόχρονα, τα απολήψιμα αποθέματα στην Υλίκη, όπως καταγράφονται από την ΕΥΔΑΠ, παρουσιάζονται μειωμένα, με τη λίμνη της Βοιωτίας να διαθέτει 162 εκατ. κυβικά μέτρα, σε σχέση με 262 εκατ. την ίδια ημέρα πέρυσι.

Υψηλότερες από τη μέση τιμή οι βροχοπτώσεις

Η αύξηση των αποθεμάτων νερού αποτυπώνεται και στα δεδομένα των δύο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr στον ταμιευτήρα του Μόρνου.

Οι δύο σταθμοί που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής του ταμιευτήρα της πρωτεύουσας κατέγραψαν τις υψηλότερες βροχοπτώσεις των τελευταίων 11 ετών.

Συνολική βροχόπτωση στον σταθμό του φράγματος Μόρνου στις 26/2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Ο σταθμός «Κονιάκος» έχει καταγράψει 635 χιλιοστά από την αρχή του έτους, ενώ στον σταθμό του φράγματος Μόρνου έχουν πέσει 485 χιλιοστά.

Συνολική βροχόπτωση στον σταθμό «Κονιάκος» στις 22/2. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Η έκταση της λίμνης αυξήθηκε το τελευταίο διάστημα από 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα στις αρχές του έτους, σε 13 τετραγωνικά χιλιόμετρα στις 21 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, παραμένει 26% μειωμένη σε σχέση με τη μέση τιμή του διαστήματος 2016-2024, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Ταυτόχρονα, η χιονοκάλυψη στην περιοχή σημειώσε μείωση από τα μέσα Φεβρουαρίου.

Ακολουθώντας τη σημαντική αύξηση στις αρχές Ιανουαρίου και την «κατάρρευση» λίγες ημέρες αργότερα, η χιονοκάλυψη βρισκόταν νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη μέση τιμή του 2005-2024, και πλέον μειώθηκε στο 19%.

Χιονοκάλυψη στη λεκάνη του Μόρνου. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

