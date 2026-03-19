Νετανιάχου: «Είμαι ζωντανός» - «Χτυπήσαμε μόνοι μας» το κοίτασμα South Pars

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε τα επιτεύγματα των επιχειρήσεων κατά του Ιράν και την πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

«Είμαι ζωντανός και είστε όλοι εδώ μάρτυρες», δήλωσε με δόση χιούμορ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, ξεκινώντας τη συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο με το Ιράν.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέλαβε την ευθύνη για τις στρατιωτικές κινήσεις της χώρας του και συγκεκριμένα για τα χτυπήματα κατά των ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

«Πρώτον, το Ισραήλ ενήργησε μόνο του εναντίον του συγκροτήματος φυσικού αερίου South Pars. Δεύτερον, ο Πρόεδρος Τραμπ μας ζήτησε να αναστείλουμε τυχόν περαιτέρω επιθέσεις και εμείς συμμορφωνόμαστε. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το ιρανικό καθεστώς υποχωρεί; Πολλές ενδείξεις», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας την ίδια ώρα πως αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φαντάζεται ο κόσμος.

Καταστροφή υποδομών και στρατηγική ισχύς

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό ηγέτη, η Τεχεράνη έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές, καθώς πλέον δεν μπορεί να εμπλουτίζει ουράνιο ούτε να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους. Οι ισραηλινές δυνάμεις επικεντρώνονται τώρα στην ισοπέδωση της βιομηχανικής βάσης που τροφοδοτεί το οπλοστάσιο του Ιράν, ενώ η Χεζμπολάχ χαρακτηρίζεται πλέον ως μια σκιά του παρελθόντος. Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι η προσοχή παραμένει στραμμένη στον κύριο εχθρό, αφού σύμφωνα με τον ίδιο, αν πέσει το καθεστώς του Ιράν, η πτώση της Χεζμπολάχ θα ακολουθήσει αυτόματα.

Η συμμαχία με τις ΗΠΑ και το ενεργειακό μέλλον

Σχετικά με τη συνεργασία με την Ουάσιγκτον, ο πρωθυπουργός τόνισε πως οι ΗΠΑ δεν πολεμούν απλώς για το Ισραήλ, αλλά μαζί με αυτό, προστατεύοντας ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό.

Αναφερόμενος στις τιμές του πετρελαίου, προέβλεψε μια πρόσκαιρη άνοδο και στη συνέχεια εξομάλυνση, ενώ αποκάλυψε σχέδια για τη δημιουργία εναλλακτικών διαδρομών μέσω αγωγών από την αραβική χερσόνησο προς τα λιμάνια της Μεσογείου. Όπως ανακοινώθηκε, στόχος είναι η πλήρης απεξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ, εξασφαλίζοντας τη ροή ενέργειας ακόμη και σε συνθήκες κρίσης, την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει να λειτουργεί ως «σύμμαχος - πρότυπο» για την αμερικανική ηγεσία.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:16ΚΟΣΜΟΣ

Αναζωπύρωση των συνομιλιών για την Ουκρανία επιδιώκει ο Ζελένσκι - Στις ΗΠΑ ουκρανική αντιπροσωπεία

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 204 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου

23:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Τσέλιε: «Δεν δέχομαι η ατμόσφαιρα να είναι σαν να έχουμε αποκλειστεί» | Οι δηλώσεις Νίκολιτς

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιτροπή διορισμένη από τον πρόεδρο Τραμπ ενέκρινε την κυκλοφορία χρυσού νομίσματος με τη μορφή του

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης AI στα σχολεία της Κρήτης: 14χρονοι «έντυσαν» με γυμνά σώματα τις συμμαθήτριές τους

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

22:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ιστορικό επίτευγμα με την πρόκριση στους «8» του Conference – Σε προημιτελικά 28 χρόνια μετά!

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Αντικείμενο 2.000 ετών ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την ανακάλυψη του «Νέου Κόσμου» από τον Κολόμβο

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Μπέτις - Παναθηναϊκός 2-0: Προβάδισμα πρόκρισης από το πρώτο ημίχρονο για τους Ισπανούς

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Σε 24ωρη απεργία οι σιδηροδρομικοί στις 23 Μαρτίου που ξεκινάει η δίκη

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Politico: «Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής περισσότερων στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή»

22:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (22/3)

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τη νύχτα που UFO έθεσαν εκτός λειτουργίας πυρηνικό οπλοστάσιο - Περιγράφει Αμερικανός βετεράνος

22:14ΚΟΣΜΟΣ

RQ-180: Ποια είναι η «Λευκή Νυχτερίδα» - Το «drone - υπερόπλο» των ΗΠΑ - Γιατί εμφανίστηκε στη Λάρισα

22:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: «Κουραστικά επικίνδυνη»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,7 εκατ. ευρώ

22:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να εγκαταλείψουν την στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν

21:56ΕΘΝΙΚΑ

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Τι λέει το έμβλημα της ελληνικής δύναμης με φράση από την Ιλιάδα

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Μπαρό μεταβαίνει στο Ισραήλ

21:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε η κύρωση της ΠΝΠ με τα μέτρα κατά της αθέμιτης κερδοσκοπίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν εκτέλεσε τον 19χρονο πρωταθλητή πάλης Σαλέχ Μοχαμαντί σε δημόσιο απαγχονισμό

22:14ΚΟΣΜΟΣ

RQ-180: Ποια είναι η «Λευκή Νυχτερίδα» - Το «drone - υπερόπλο» των ΗΠΑ - Γιατί εμφανίστηκε στη Λάρισα

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμία σιβηρική εισβολή, έρχονται χιόνια και καταιγίδες» - Η πρόγνωση Κολυδά

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δομοκός θρηνεί τον χαμό του 21χρονου Στέλιου σε τροχαίο - Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας

22:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την 25η Μαρτίου και το τέλος του μήνα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,7 εκατ. ευρώ

15:24ΚΟΣΜΟΣ

Ολική ηλιακή έκλειψη: πότε θα συμβεί και σε ποιες χώρες θα είναι ορατή

22:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικαστές και εισαγγελείς κατά Κωνσταντοπούλου: «Κουραστικά επικίνδυνη»

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - Οι Ιρανοί χτύπησαν διυλιστήριο στο Ισραήλ και αμερικανικό F-35 - Έρχεται «θάνατος και καταστροφή από ψηλά» λέει ο Χέγκσεθ

21:56ΕΘΝΙΚΑ

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Τι λέει το έμβλημα της ελληνικής δύναμης με φράση από την Ιλιάδα

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Bίντεο: Το αμερικανικό βομβαρδιστικό Β-2 πάνω από τον ουρανό της Λάρισας

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Περσικός: Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο - Αγνοείται ο καπετάνιος

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά είναι τα 13 δημόσια σχολεία που θα λάβουν πιστοποίηση για το IB

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Αντικείμενο 2.000 ετών ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για την ανακάλυψη του «Νέου Κόσμου» από τον Κολόμβο

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία UKMO και ECMWF για τον καιρό της Ελλάδας το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου

20:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Το πολιτικό τοπίο με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Κέρδη για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

22:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (22/3)

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Καταγγελία Καρυστιανού για κύκλωμα στα δικαστήρια Λάρισας

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Έδωσαν στην δημοσιότητα πλάνα από χτύπημα του F-35

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ