Νετανιάχου: «Είμαι ζωντανός» - «Χτυπήσαμε μόνοι μας» το κοίτασμα South Pars

«Είμαι ζωντανός και είστε όλοι εδώ μάρτυρες», δήλωσε με δόση χιούμορ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, ξεκινώντας τη συνέντευξη τύπου για τις εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο με το Ιράν.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέλαβε την ευθύνη για τις στρατιωτικές κινήσεις της χώρας του και συγκεκριμένα για τα χτυπήματα κατά των ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

«Πρώτον, το Ισραήλ ενήργησε μόνο του εναντίον του συγκροτήματος φυσικού αερίου South Pars. Δεύτερον, ο Πρόεδρος Τραμπ μας ζήτησε να αναστείλουμε τυχόν περαιτέρω επιθέσεις και εμείς συμμορφωνόμαστε. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το ιρανικό καθεστώς υποχωρεί; Πολλές ενδείξεις», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας την ίδια ώρα πως αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φαντάζεται ο κόσμος.

Καταστροφή υποδομών και στρατηγική ισχύς

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό ηγέτη, η Τεχεράνη έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές, καθώς πλέον δεν μπορεί να εμπλουτίζει ουράνιο ούτε να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους. Οι ισραηλινές δυνάμεις επικεντρώνονται τώρα στην ισοπέδωση της βιομηχανικής βάσης που τροφοδοτεί το οπλοστάσιο του Ιράν, ενώ η Χεζμπολάχ χαρακτηρίζεται πλέον ως μια σκιά του παρελθόντος. Ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι η προσοχή παραμένει στραμμένη στον κύριο εχθρό, αφού σύμφωνα με τον ίδιο, αν πέσει το καθεστώς του Ιράν, η πτώση της Χεζμπολάχ θα ακολουθήσει αυτόματα.

Η συμμαχία με τις ΗΠΑ και το ενεργειακό μέλλον

Σχετικά με τη συνεργασία με την Ουάσιγκτον, ο πρωθυπουργός τόνισε πως οι ΗΠΑ δεν πολεμούν απλώς για το Ισραήλ, αλλά μαζί με αυτό, προστατεύοντας ολόκληρο τον δυτικό πολιτισμό.

Αναφερόμενος στις τιμές του πετρελαίου, προέβλεψε μια πρόσκαιρη άνοδο και στη συνέχεια εξομάλυνση, ενώ αποκάλυψε σχέδια για τη δημιουργία εναλλακτικών διαδρομών μέσω αγωγών από την αραβική χερσόνησο προς τα λιμάνια της Μεσογείου. Όπως ανακοινώθηκε, στόχος είναι η πλήρης απεξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ, εξασφαλίζοντας τη ροή ενέργειας ακόμη και σε συνθήκες κρίσης, την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει να λειτουργεί ως «σύμμαχος - πρότυπο» για την αμερικανική ηγεσία.

