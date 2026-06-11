Πέθανε ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς

Snapshot Ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 66 ετών από καρδιακό επεισόδιο.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησαν συνάδελφοι και φίλοι μέσω κοινωνικών δικτύων.

Ο πρώην ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης τόνισε τη μακρόχρονη δημοσιογραφική πορεία και την έντονη πολιτική σκέψη του.

Ο Νίκος Σερβετάς περιγραφόταν ως ζεστός, ευγενικός και με ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ. Snapshot powered by AI

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του δημοσιογράφου Νίκου Σερβετά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών.

Την απώλειά του γνωστοποίησαν συνάδελφοι και φίλοι μέσα από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη συγκίνησή τους για τον ξαφνικό χαμό του.

Μεταξύ εκείνων που τον αποχαιρέτησαν ήταν και ο πρώην ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος ανέφερε ότι ο Νίκος Σερβετάς έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή έπειτα από καρδιακό επεισόδιο.

Στο μήνυμά του έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με έντονη πολιτική σκέψη, δημοσιογραφική πορεία τεσσάρων δεκαετιών και ξεχωριστή γραφή, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον χαρακτήρα του, περιγράφοντάς τον ως ζεστό, ευγενικό και με ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ.

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