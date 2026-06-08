Πέθανε σε ηλικία 64 ετών ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

Σε ηλικία 64 ετών έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Δράζος, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Ο Γιάννης Δράζος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962 και ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία το 1980 από την εφημερίδα «Αυριανή». Στη συνέχεια εργάστηκε για περίπου μία δεκαετία σε έντυπα μέσα, μεταξύ των οποίων οι εφημερίδες «Απογευματινή», «Ελεύθερη Γνώμη», «Ειδήσεις», «Ελεύθερος» και «Εξπρές».

Από το 1987 έως το 1990, εργάστηκε στον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό «Δίαυλος», ενώ την περίοδο 1988 – 1991 διετέλεσε πολιτικός συντάκτης στην ΕΡΑ1. Το 1990 εντάχθηκε στο «MEGA CHANNEL» ως εσωτερικός συντάκτης και από το 1999 ανέλαβε καθήκοντα αρχισυντάκτη στο «STAR CHANNEL».

Κατά τα επόμενα χρόνια, έως και τη συνταξιοδότησή του, εργάστηκε στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπου εκλεγόταν επανειλημμένα εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπήρξε δημοσιογράφος με επαγγελματισμό και ήθος, ιδιαίτερα αγαπητός στους συναδέλφους του. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στις 12:30, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στο Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.