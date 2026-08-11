Ιρανική εφημερίδα κατά της Συμφωνίας της Μέκκας: «Προδοσία για τους Παλαιστίνιους»

Η σκληροπυρηνική ιρανική εφημερίδα Kayhan καταδίκασε την Τρίτη 11 Αυγούστου τη νέα αμυντική συμφωνία μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, κατηγορώντας μουσουλμανικές χώρες ότι σχηματίζουν συμμαχίες εναντίον ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, ενώ αποτυγχάνουν να παράσχουν επαρκή στήριξη στους Παλαιστινίους. Η συμφωνία, η οποία υπεγράφη στη Μέκκα, προκάλεσε την αντίδραση του ιρανικού εντύπου, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία εκπροσώπου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.

«Το κύμα αφύπνισης της μουσουλμανικής νεολαίας θα σαρώσει σύντομα την προδοσία των κυβερνητών-μαριονετών στα ισλαμικά εδάφη», έγραψε η Kayhan, αναφερόμενη στη συμφωνία και στις χώρες που την υπέγραψαν. Η εφημερίδα κατηγόρησε ορισμένες μουσουλμανικές κυβερνήσεις ότι διατηρούν πολιτικές και εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν οργανώσεις που η Τεχεράνη θεωρεί μέρος ενός αντι-ισραηλινού δικτύου «αντίστασης».

Η Kayhan ανέφερε επίσης ότι οι μουσουλμάνοι αισθάνονται υπερήφανοι για τη Χεζμπολάχ, καθώς και για ένοπλες οργανώσεις στο Ιράκ και την Υεμένη που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν. Οι οργανώσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της περιφερειακής επιρροής του Ιράν και του δόγματος της διακυβέρνησης από τον κλήρο. Η κριτική διατυπώνεται καθώς η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας, με την αμυντική συμφωνία να αντικατοπτρίζει τους στενότερους δεσμούς μεταξύ των τριών χωρών με μουσουλμανική πλειοψηφία.

Το Ιράν εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζει ένοπλες οργανώσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της περιφερειακής στρατηγικής του, ενώ η Σαουδική Αραβία και άλλες περιφερειακές δυνάμεις έχουν αντιταχθεί στην αυξανόμενη επιρροή της Τεχεράνης. Η συμφωνία θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει περαιτέρω τις ισορροπίες ασφαλείας στην περιοχή, ιδιαίτερα εν μέσω των συνεχιζόμενων εντάσεων που αφορούν το Ισραήλ, το Ιράν και ένοπλες οργανώσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη.

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