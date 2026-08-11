Άρτα: Φωτιά σε δασική έκταση στο Κομπότι – Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική βλάστηση στην περιοχή Κομπότι της Άρτας
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Φωτιά «ξέσπασε» το μεσημέρι της Τρίτης (11/08) σε δασική βλάστηση στην περιοχή Κομπότι της Άρτας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή 1 ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 οχήματα.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης 4 αεροσκάφη και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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