Ζάκυνθος: Οριοθετήθηκε η φωτιά στις Βολίμες - Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στον Μαραθιά

Snapshot Η φωτιά στις Βολίμες της Ζακύνθου οριοθετήθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στην κατάσβεση της φωτιάς συμμετείχαν 3 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα, ομάδα ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ενεργοποιήθηκε το 112 και οι κάτοικοι της περιοχής Ελιές κλήθηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά προς τις Βολίμες.

Παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση πρόσβασης στην παραλία Σελίνας για προληπτικούς λόγους.

Δύο άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς στον Μαραθιά, ένας τουρίστας που οδηγούσε το φλεγόμενο ATV και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Snapshot powered by AI

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε στη Ζάκυνθο, η δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες, στις Βολίμες. Την ίδια στιγμή, οι Αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά που ξέσπασε στον Μαραθιά από το φλεγόμενο ATV όχημα.

Σε ό,τι αφορά στο μέτωπο στις Βολίμες στην περιοχή της Ελιάς, η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αποσόβησε τα χειρότερα, καθώς κατάφεραν να την οριοθετήσουν. Στο συμβάν επιχειρούν μέχρι κι αυτή την ώρα 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έδαφος επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα, μια ομάδα ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Νωρίτερα, περίπου στις 13:30, ενεργοποιήθηκε το 112 και οι κάτοικοι της περιοχής Ελιές κλήθηκαν, για προληπτικούς λόγους, να απομακρυνθούν προς τις Βολίμες.

Παράλληλα, για προληπτικούς λόγους παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση πρόσβασης στην παραλία Σελίνας.

Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στον Μαραθιά

Αναφορικά με τη φωτιά στον Μαραθιά, που κατασβέστηκε πλήρως, οι Αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Πρόκειται για τον τουρίστα, ο οποίος έχοντας ως συνεπιβάτη τον ανήλικό γιο του, οδηγούσε το ATV που κινούνταν σε φάλαγγα μαζί με άλλες «γουρούνες» και το όχημά του τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά το βουνό.

Για τη φωτιά συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που νοίκιαζε τα οχήματα. Αμφότεροι θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.