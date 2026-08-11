«Game of Thrones» στη Ρωσία: Εταιρεία διοργάνωσε τον πιο αηδιαστικό διαγωνισμό
Κατάστημα υδραυλικών ειδών στην Σταυρούπολη της Ρωσίας βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξαιτίας μιας ιδιαίτερης προωθητικής ενέργειας
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Εταιρεία υδραυλικών ειδών στη Ρωσία διοργάνωσε έναν αμφιλεγόμενο διαγωνισμό όπου οι συμμετέχοντες έπιναν αναψυκτικό μέσα από ολοκαίνουργιες λεκάνες τουαλέτας.
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