«Game of Thrones» στη Ρωσία: Εταιρεία διοργάνωσε τον πιο αηδιαστικό διαγωνισμό

Εταιρεία υδραυλικών ειδών στη Ρωσία διοργάνωσε έναν αμφιλεγόμενο διαγωνισμό όπου οι συμμετέχοντες έπιναν αναψυκτικό μέσα από ολοκαίνουργιες λεκάνες τουαλέτας.

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