Φινλανδία: Η στιγμή που αυτοκίνητο της αστυνομίας εμβολίζει 15χρονο οδηγό μηχανής μετά από καταδίωξη

Snapshot Στη Φινλανδία, στις 8 Αυγούστου, αυτοκίνητο της αστυνομίας εμβόλισε 15χρονο οδηγό μηχανής κατά τη διάρκεια καταδίωξης σε συγκέντρωση νεαρών οδηγών κοντά στο Ελσίνκι.

Βίντεο από κάμερα κράνους δείχνει τον εμβολισμό της μηχανής από το περιπολικό, προκαλώντας ερωτήματα για τον τρόπο που η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει τον οδηγό.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει την ακολουθία των γεγονότων ούτε έχει εξηγήσει τα αίτια της καταδίωξης.

Το περιστατικό συνέβη σε εκδήλωση «mopomiitti», όπου νέοι οδηγοί μοτοποδηλάτων συγκεντρώνονται μέσω κοινωνικών δικτύων.

Οι αρχές της Φινλανδίας έχουν ξεκινήσει δύο ποινικές έρευνες σχετικά με το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Διχασμό και μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βίντεο από τη Φινλανδία που κάνει το γύρο του κόσμου και δείχνει την καταδίωξη 15χρονου οδηγού μηχανής από συμβατικό αυτοκίνητο της αστυνομίας, η οποία κατέληξε στον εμβολισμό της μοτοσυκλέτας.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, 8 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης νεαρών οδηγών μηχανής στην Τουούσουλα, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια του κέντρου του Ελσίνκι.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει ένα περιπολικό δίχως διακριτικά να κινείται παράλληλα με το μοτοποδήλατο πριν τα δύο οχήματα συγκρουστούν. Στη συνέχεια, ο οδηγός βγαίνει από το δρόμο και καταλήγει σε ένα χαντάκι δίπλα σε ένα μεταλλικό φράχτη.

Το βίντεο έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία προσπάθησε να σταματήσει τον οδηγό και για το τι συνέβη πριν από τη σύγκρουση, παρατηρούν τα φινλανδικά ΜΜΕ.

Στο μεταξύ ένα εκτενές βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube από μια κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο κράνος του ανήλικου που τον καταδίωξε η αστυνομία δείχνει τον εμβολισμό της μηχανής από το περιπολικό.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει την ακολουθία των γεγονότων που φαίνονται στο βίντεο ούτε έχει εξηγήσει τι οδήγησε τους αστυνομικούς να καταδιώξουν τον οδηγό, αναφέρουν τα φινλανδικά ΜΜΕ.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης οδηγών μοτοποδηλάτων, γνωστής στη Φινλανδία ως «mopomiitti». Τέτοιες εκδηλώσεις συγκεντρώνουν νέους οδηγούς, συχνά μέσω συνεννοήσεων που γίνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη Φινλανδία επιτρέπεται η απόκτηση άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου από την ηλικία των 15 ετών, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των σχετικών απαιτήσεων.

Οι αρχές της Φινλανδίας έχουν ξεκινήσει δύο ξεχωριστές ποινικές έρευνες για το περιστατικό.

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