Φινλανδία: Κλείνει τμήμα του εναέριου χώρου και της θαλάσσιας κυκλοφορίας λόγω «αδέσποτων» drones

Snapshot Η Φινλανδία έκλεισε μερικώς τον εναέριο χώρο και τη θαλάσσια κυκλοφορία κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία λόγω φόβου εισόδου ουκρανικών drones.

Ο στρατός της Φινλανδίας επισημαίνει ότι το μέτρο επιτρέπει ασφαλή αντίμετρα αν τα drones ξεφύγουν και εισέλθουν στην περιοχή.

Φέτος, ουκρανικά στρατιωτικά drones έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας και άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, αυξάνοντας τις ανησυχίες για επιπτώσεις του πολέμου στα βόρεια σύνορα της Συμμαχίας.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ και το Κίεβο κατηγορούν τη Ρωσία για παρεμβολές που ανακατευθύνουν τα drones σε ευρωπαϊκά εδάφη, ενώ η Μόσχα υποστηρίζει ότι η Ουκρανία κατευθύνει σκόπιμα τα drones προς τα σύνορα των γειτονικών χωρών. Snapshot powered by AI

Σε μερικό κλείσιμο του εναέριου χώρου και της θαλάσσιας κυκλοφορίας κοντά στη Ρωσία προχώρησε σήμερα η Φινλανδία, λόγω φόβου να εισέλθουν ουκρανικά drones.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού της Φινλανδίας, με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι αρχές «θα μπορέσουν να επιχειρήσουν αν drones ξεμακρύνουν και εισέλθουν στην περιοχή, που σημαίνει ασφαλή αντίμετρα και ασφάλεια των περαστικών».

Τη φετινή χρονιά, ουκρανικά στρατιωτικά drones με στόχο τη Ρωσία εισήλθαν στον εναέριο χώρο τόσο της Φινλανδίας όσο και της Εσθονίας, της Λετονίας και την Λιθουανίας, αυξάνοντας τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αντίκτυπο στα βόρεια σύνορα του NATO.

Μάλιστα, οι χώρες του ΝΑΤΟ όπως και το Κίεβο έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία ότι χρησιμοποιεί παρεμβολές προκειμένου να τα ανακατευθύνει και να τα οδηγήσει σε ευρωπαϊκά εδάφη.

Από μεριάς της η Μόσχα ισχυρίζεται ότι η Ουκρανία κατευθύνει εκ προθέσεως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορα με τις άλλες χώρες.

Διαβάστε επίσης